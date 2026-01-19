Más de 50 focos de incendio en Chile: en qué zona se registran los de mayor magnitud

Esperan que la cifra de muertos aumente y el gobierno decretó Estado de Catástrofe. Los incendios son devastadores.

Un incendio forestal azota a la región sur de Chile y ya hay 19 muertos.

Chile vive una verdadera catástrofe. Este lunes se confirmó que aumentaron a 19 las víctimas fatales por los incendios forestales que afectan al sur del país . El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó también que hay más de 1.500 damnificados.

Los incendios se han propagado con rapidez en zonas rurales y costeras, obligando a miles a abandonar sus hogares. Por el momento, son 50.000 los evacuados en las principales regiones afectadas, como lo son las regiones de Ñuble, Araucanía y Biobío.

Según los datos que recolecta el CONAF, Corporación Nacional Forestal, son actualmente más de 50 los focos de incendios activos. Debido a la magnitud de los siniestros , durante la madrugada del domingo el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Ñuble y BioBío.

Incendios en Chile

Más de 26.000 hectáreas arrasadas por los incendios

La región de BioBío, que se encuentra a unos 600 kilómetros de distancia de la provincia de Neuquén, es el área más afectada con 25.580 hectáreas comprometidas y 36 focos activos.

En tanto, la región de La Araucanía -que se encuentra a 435 km de Neuquén- cuenta con 35 focos activos y 1.309 hectáreas consumidas por las llamas.

La región de Ñuble se encuentra en tercer lugar, con 16 focos activos y más de 2.700 hectáreas arrasadas.

En tanto, en el último informe que se brindó este domingo, la directora nacional del Servicio Nacional de Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, detalló que también hay alerta roja para la comuna de Lumaco en la región de la Araucanía por incendio forestal, lo mismo para la comuna de Collipulli y Angol en la misma región. También rige una alerta amarilla para la comuna de Tiltil en la región Metropolitana.

En evaluación 140 viviendas afectadas en la región de Ñuble y 1.000 en la región de Biobío, aunque todavía se sigue evaluando el nivel de daño.

incendios chile (2)

Alerta sanitaria para las regiones más afectadas por los incendios forestales

Frente a esta situación de extrema gravedad que atraviesa el sur del país vecino, el ministerio de Salud declaró una alerta sanitaria para las regiones de Ñuble y Bío Bío, debido a la grave emergencia provocada por los incendios forestales.

Esta medida tiene como objetivo enfrentar los efectos en la salud de la población derivados de los siniestros, especialmente por la exposición prolongada al humo, el deterioro de la calidad del aire y el aumento del riesgo de enfermedades respiratorias, además de lesiones de mayor gravedad como quemaduras.

incendios chile 3

A través de un decreto, el ministerio oficializó esta medida y advierte que la emergencia generó una afectación directa a la capacidad operativa de al menos dos establecimientos de salud, lo que obligó a reorganizar la atención asistencial y reforzar la red sanitaria para asegurar la continuidad de las prestaciones en las zonas impactadas.

Con la alerta, la cartera sanitaria quedó con la facultad de adoptar medidas extraordinarias, tales como la contratación de personal adicional, la adquisición directa de bienes y servicios, la movilización de recursos especiales y la implementación de acciones urgentes destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

"Es posible que se reactiven focos"

Las condiciones climáticas del domingo fueron muy difíciles para dominar los incendios. En ambas regiones, las temperaturas superaron los 30 grados y se registraron fuertes vientos. Para este lunes se esperan condiciones similares. Desde Teletrece, explicaron que la situación es crítica y esperan que aumente el número de víctimas fatales en el transcurso del día.

"Todas las víctimas fatales fueron encontradas dentro de sus casas. Las autoridades piden que los vecinos se vayan", detalló una periodista chilena.

incendios chile Múltiples incendios forestales provocaron evacuaciones de emergencia en distintas regiones de Chile.

Esta mañana, el mandatario chileno a través de su cuenta de X, reveló que no se esperan buenas condiciones climáticas este lunes, por lo que "es posible que se reactiven focos".

"Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas", concluyó su mensaje.