Milei no resiste el archivo: "para mí la dolarización no es una buena idea"

A pesar de que tomó la dolarización como caballito de batalla en su campaña, con la promesa de que es la solución a la inflación, Milei sostenía otra cosa cuando aún no era candidato y disertaba por canales de cable y Tik Tok como economista . "Lo que vas a tener (con la dolarización) es un problema enorme. No vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación" , sostenía.

Lo cierto es que, tras su victoria en las PASO, el candidato de ultraderecha defendió su promesa y, en una entrevista a TN, aseguró: "Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos diez años".

En el archivo, Milei asegura sobre la dolarización: "Para mí esa no es una buena idea, porque, para eso, la convertibilidad era mejor. Si vos tenías una corrida podías emitir pesos, entonces tenías más grado de libertad que con la dolarización". En ese primer fragmento, Milei reconoce uno de los probemas que implicaría una dolarización: la pérdida de control sobre la política monetaria del país.

En esa entrevista, el libertario reconocía que el sistema bancario podría no resistir la dolarización y terminar en un nuevo corralito como ocurrió en diciembre de 2001: "Vos lo que vas a tener ahí es un problema enorme. No vas a poder cumplir con tus depositantes, entonces va a haber una corrida y va a terminar en una gran expropiación. Que fue lo que pasó también con la convertibilidad. Pero, pensá, que (con la convertibilidad) vos podías emitir y tenías algún margen de maniobra. Con lo cual la convertibilidad era mejor que la dolarización y no funcionó, la hicimos caer".

Los economistas de Milei tampoco resisten el archivo

El candidato presidencial se reconoce admirador de Domingo Cavallo, el ministro de Economía que llevó adelante la convertibilidad durante el gobierno de Carlos Menem y quien volvió a ser ministro en el gobierno de Fernando De La Rúa, cuando terminó decretando el corralito que impidió a los ahorristas recuperar sus fondos de los bancos.

Quienes también conocen aquellas políticas económicas fracasadas son los mismos economistas que Milei llevó este viernes para mantener una reunión virtual con funcionarios del FMI. El equipo que rodeó al candidato presidencial en la reunión estuvo conformado por los ex funcionarios menemistas: Roque Fernández (exministro de Economía y ex presidente del Banco Central), Carlos Rodríguez (ex viceministro) y Darío Epstein (ex funcionario).

El encargado de nutrir de argumentos liberales la promesa de dolarización de Milei es Emilio Ocampo, director del Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del CEMA (UCEMA) -casa de estudio en la que también tiene un cargo Roque Fernández- e integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.

Ocampo, quien tendrá un lugar reservado en el posible equipo de gobierno, escribió el libro Dolarización, una solución para la Argentina junto al economista Nicolás Cachanosky, también integrante de la UCEMA y sobrino de Ricardo Cachanosky. Fue el tío del coautor del libro con Ocampo el que deschavó al economista de Milei este viernes en redes sociales.

"¿Y esto?", escribió en sus redes Ricardo Cachanosky y compartió la imagen de un tuit de Ocampo, que el hoy integrante del equipo de economistas de Milei decidió borrar. En ese posteo, Ocampo destacaba una columna de Daniel Artana en el diario La Nación, en diciembre de 2019, en la que se sotenía que "más que dolarizar, hay que ordenar las cuentas y ser más competitivos".

Y agregaba: "A sus argumentos agregaría que la dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para exporpiar a quienes ahorran". "Expropiar", la misma palabra que usaba Milei para describir la consecuencia de una dolarización, según el archivo. El tuit de Ocampo fue en 2019, el libro fue editado en 2022.

En la entrevista dada el miércoles al programa A dos Voces del canal TN, Milei y su candidata a vicepresidenta, Victoria Villaruel, confirmaron la idea de dolarizar con solo un matíz: "nunca dijimos de hacerlo en un día".

"Dolarizar implica cerrar el Banco Central, es el rescate del pasivo del Banco Central", aseguró el candidato presidencial y luego desarrolló algunas alternativas sobre cómo se absorvería el dinero circulante (base monetaria) y los bonos en Lelics, a través, por ejemplo, de posiciones del banco central y venta de títulos del Tesoro a fondos buitre.