Monotributistas alertan por un apagón informático de AFIP

Además, analizó: "Si había que pasar la motosierra, se suponía que justamente era para reducirle los honorarios y el sueldo a los altos puestos jerárquicos. Es decir, si lo que quería era despedir personas que no estaban trabajando, que no estaban cumpliendo su tarea administrativa, bueno se podría haber auditado, visto quienes son las personas que no están trabajando y desvincularlas".

El temor de que se elimine la figura del monotributo

"Si en el nuevo organismo que el Gobierno creará y que va a llevar el nombre de Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) se prevé que deje de existir la Dirección de Recursos de Seguridad Social, que tiene mucha injerencia en el monotributo y, por lo tanto, uno dice: estás debilitando un cuerpo técnico que tiene mucha relación con el monotributo no vaya a hacer que estén analizando las bases para eliminar el monotributo", analizó Villafañe.

Su especulación se debe a que en declaraciones realizadas por el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Jose Luis Espert, el mismo día que se anunció el cierre de AFIP, dijo que "el monotributo es una estafa y tiene que desaparecer, que esa gente tiene que pasar al régimen general, es decir, a ser responsables inscriptos pagar autónomos, pagar IVA, pagar ganancias, con eso uno termina diciendo no estarán preparando esa reforma integral que ya la tienen armada y viene la eliminación de la mano del monotributo".

"Nosotros el año pasado estuvimos reunidos con Diana Mondino, que ahora es canciller, y ella nos dijo que lo que se venía era una reforma integral de todo lo que tiene que ver de materia impositiva para simplificar y habló de la eliminación del monotributo, nosotros le dijimos: 'Diana no podría eliminarse el monotributo porque la gente no estaría en condiciones o con posibilidades de pasar al régimen general. Esto va a hacer que la gente vaya a la clandestinidad y finalmente va a ocasionar un daño muy grave porque se van a quedar sin obra social, la jubilación también la van a perder porque como responsable inscripto va a tener que pagar solo de jubilación, aproximadamente 50 mil pesos por mes'", detalló.

Qué pasa si me inscribo cómo monotributista y no facturo 1200x678.png Qué pasa si me inscribo cómo monotributista y no facturo.

Y sumó: "Entonces esto va a asfixiar a los pequeños contribuyentes, entonces ella en ese momento lo entendió". No obstante, recordó que hace unos meses se quiso eliminar la figura del monotributo social y que tuvieron que "luchar convenciendo a todos los diputados, senadores, logramos que se salve, pero ahora vuelven a insistir, a poner en agenda que se saque el monotributo".