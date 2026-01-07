La ARCA precisó los topes de facturación anual y la cuota mensual de cada categoría del Régimen Simplificado antes de la próxima actualización.

Monotributo: las escalas y los montos para este 2026, ¿cuánto hay que pagar?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) confirmó los valores vigentes para todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), conocido popularmente como el monotributo , durante enero de 2026 . Esto incluye el tope de facturación anual y las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos.

Para el primer mes del año, el organismo recaudador precisó que los límites de facturación anual se mantienen sin cambios respecto a los últimos meses de 2025 . Esto se debe a que el mecanismo de actualización por inflación se activa cada seis meses . La última fue en agosto pasado y la próxima será en febrero 2026 . Es posible que cuando esto ocurra, muchos contribuyentes se vean obligados a recategorizarse.

La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K , según el nivel de facturación anual de cada inscripto.

El límite de facturación anual de cada categoría vigente en enero 2026:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B : $13.175.201,52

: $13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

De cuánto es la cuota de cada categoría en enero 2026, según ARCA

La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).

De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:

Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)

$42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes) Categoría C: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes

$49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes

$63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes

$89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes Categoría F: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes

$112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes

$172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes

$391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes

$721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes

$874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes

Los contribuyentes que superen el límite de facturación de la categoría que se anotaron estarán obligados a recategorizarse.

Cómo recategorizarse en el monotributo, paso a paso

Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos: