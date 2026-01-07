Monotributo: las escalas y los montos para este 2026, ¿cuánto hay que pagar?
La ARCA precisó los topes de facturación anual y la cuota mensual de cada categoría del Régimen Simplificado antes de la próxima actualización.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los valores vigentes para todas las categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), conocido popularmente como el monotributo, durante enero de 2026. Esto incluye el tope de facturación anual y las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes adheridos.
Para el primer mes del año, el organismo recaudador precisó que los límites de facturación anual se mantienen sin cambios respecto a los últimos meses de 2025. Esto se debe a que el mecanismo de actualización por inflación se activa cada seis meses. La última fue en agosto pasado y la próxima será en febrero 2026. Es posible que cuando esto ocurra, muchos contribuyentes se vean obligados a recategorizarse.
Estos son los topes de facturación anual de cada categoría del monotributo en enero 2026
La estructura del monotributo prevé una clasificación en categorías que van desde la A hasta la K, según el nivel de facturación anual de cada inscripto.
El límite de facturación anual de cada categoría vigente en enero 2026:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
De cuánto es la cuota de cada categoría en enero 2026, según ARCA
La cuota mensual de cada categoría del monotributo está compuesta por tres ítems: impuesto integrado, aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y obra social. Cada componente se calcula según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes).
De esta manera, así quedan las cuotas de cada categoría:
- Categoría A: $37.085,74 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría B: $42.216,41 (tanto para servicios como para venta de bienes)
- Categoría C: $49.435,58 para prestación de servicios y $48.320,22 para venta de bienes
- Categoría D: $63.357,80 para prestación de servicios y $61.824,18 para venta de bienes
- Categoría E: $89.714,31 para prestación de servicios y $81.070,26 para venta de bienes
- Categoría F: $112.906,59 para prestación de servicios y $97.291,54 para venta de bienes
- Categoría G: $172.457,38 para prestación de servicios y $118.920,05 para venta de bienes
- Categoría H: $391.400,62 para prestación de servicios y $238.038,48 para venta de bienes
- Categoría I: $721.650,46 para prestación de servicios y $355.672,64 para venta de bienes
- Categoría J: $874.069,29 para prestación de servicios y $434.895,92 para venta de bienes
- Categoría K: $1.208.890,60 para prestación de servicios y $525.732,01 para venta de bienes
Cómo recategorizarse en el monotributo, paso a paso
Los contribuyentes que superen el límite anual de facturación de la categoría en la que se encuentran anotados deberán obligatoriamente recategorizarse. Para hacerlo, hay que seguir los siguientes pasos:
- Ingresar CUIT y clave fiscal al sitio oficial del Monotributo ARCA
- Seleccionar la opción “Recategorización”
- Una vez dentro del portal, presionar el botón “Recategorizarme”: esta opción está habilitada solamente durante enero y julio, los únicos dos meses permitidos por normativa para realizar el trámite
- Revisar situación actual: el sistema mostrará la categoría actual y los topes de cada parámetro. Se recomienda consultar las escalas vigentes presionando el botón correspondiente antes de continuar
- Cargar los datos
- Ingresar el monto facturado en los últimos 12 meses
- Indicar si se utiliza un local comercial para desarrollar la actividad. En caso de que no corresponda, seleccionar “NO” y hacer clic en “Continuar”
- Verificar y confirmar
- El sistema propondrá una nueva categoría según los datos ingresados
- Verificar toda la información. Si hay errores, hacer clic en “Volver” y corregirlos. Si está correcto, finalizar el trámite presionando “Confirmar categoría”
