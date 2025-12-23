ARCA subasta iPhone 15, 16 y Apple Watch: cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) anunció una nueva subasta electrónica que incluirá iPhone 15, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max y Apple Watch secuestrados en operativos de la Dirección General de Aduanas ( DGA ).

La medida quedó oficializada a través de la Disposición 53/2025 , publicada este martes en el Boletín Oficial , donde se dispuso "autorizar la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben -con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso".

La subasta pública de las mercaderías "se efectuará por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires , bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/ , de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos, el día 15 de Enero de 2026 ".

iPHONE 17

Estos son los iPhone que se subastan

Entre los celulares que forman parte de la subasta hay tres iPhone 16 Pro Max de 256 GB; un iPhone 16 Pro de 256 GB y cinco iPhone 16 de 128 GB, entre otros celulares además de un reloj inteligente Apple Watch.

Cómo participar de la subasta

El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

apple-watch-series-11-1757445182896

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

Filtran el precio del iPhone plegable: ¿Cuánto cuesta?

El iPhone plegable tendría un precio estimado de 2.399 dólares. Apple lo lanzaría al mercado a fines de 2026, junto con la serie iPhone 18.

El precio que orilla los 2.400 dólares surge de un informe de Fubon Research, difundido por 9to5Mac. ¿Por qué sería tan caro? Los especialistas sostienen que ello se debería a la combinación de distintos factores técnicos y económicos: costos de producción más altos, un panel flexible de última generación, bisagras reforzadas y un margen de beneficio acorde a la política histórica de Apple.

Si finalmente se confirma este precio, el valor del iPhone plegable superaría al Samsung Galaxy Z Fold 7 —referente en ese segmento—, que hoy se comercializa por US$ 1.999, y al iPhone 17 Pro Max de la misma Apple, que en su configuración máxima de 2TB alcanza los US$ 1.999.

iPhone Plegable Así podría lucir el iPhone plegable https://www.unocero.com/smartphones/apple-iphone-plegable-concepto/

Según se supo, para el diseño del iPhone Fold plegable Apple se inclinaría por un formato tipo tablet, muy parecido al Galaxy Z Fold. Se trataría de un dispositivo que al desplegarse ofrece una experiencia de “book”, y se pliega para adoptar la forma de un smartphone convencional. Además, trascendió que las pantallas presentarían estas dimensiones: