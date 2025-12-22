Murió en la ruta y le robaron la alianza: el desesperado pedido de su hija para recuperarla

El hombre se descompensó mientras viajaba por trabajo y, tras su muerte, le quitaron el anillo. Su hija lanzó un ruego público para recuperarla.

El dolor por una muerte inesperada se transformó en indignación y súplica. Rubén Ruatta falleció tras descompensarse en plena ruta , cuando se dirigía a un campo de Santiago del Estero para llevar cajas navideñas a sus empleados. En medio de la tragedia, su familia descubrió que le habían robado la alianza que llevaba puesta desde hacía 29 años. Ahora, su hija Natalí pide ayuda para recuperarla y entregársela a su madre, “el gran amor de su vida”.

Rubén y Rosana Contigiani , su mujer, llevaban toda una vida juntos. Gente de campo, habían cumplido 29 años de casados en abril, con dos hijos, Natalí , que es periodista, y Leonel , a punto de recibirse de ingeniero mecánico.

El paso del tiempo hizo que las alianzas se gastaran y les quedaran chicas, por lo que el matrimonio fundió el mismo oro, le agregaron un poco más y las recibieron el 18 de aquel mes, para el aniversario del civil.

El sacerdote del pueblo fue a cenar a la casa de ambos, en La Tordilla, y las bendijo. "No la voy a usar todos los días", aclaró Rubén, que sabía del peligro de llevarla consigo mientras cumplía con las tareas rurales, lo que podía poner en riesgo su dedo anular izquierdo.

Alianza

Sin embargo, su hija lo convenció de que se la colocara en el dedo anular derecho.

El ruego por recuperar la alianza

El martes pasado, la historia se truncó de una manera trágica. Rubén iba con sus dos socios a un campo de Santiago del Estero, para llevarles las cajas navideñas a sus empleados, pero a mitad de camino se descompensó al volante de su Toyota Hilux y chocó contra un quebracho. Creen que sufrió un infarto y murió antes del impacto.

El drama que resultó para su familia no se acabó con su repentino fallecimiento. Al productor le robaron la alianza. Por eso, ahora su hija Natalí lanzó una campaña en las redes sociales.

"Le robaron la alianza a mi papá en Santiago del Estero, cuando ya estaba muerto. Hago este video para pedir que me ayuden a encontrarla y a traerla casa, así como con mi familia lo trajimos a casa a él", dice el texto subido a Facebook.

Para ello, puso a disposición la cuenta de Facebook de la abogada santiagueña Sandra Zeman o la de ella misma. "Por favor, escribirme por mensajes solo si tienen información de la alianza. Hay recompensa. A quien la tenga: déjenme devolverle la alianza de su gran amor, a mi mamá", escribió.

muerte en la ruta (1)

Natalí comentó que en la morgue de la capital santiagueña le entregaron " un aro dorado de mujer que le pusieron en el dedo en lugar de la alianza" y remarcó que no le interesa el valor económico, sino el sentimental.

" Por favor, que vuelva a casa esa alianza. Si alguien la tiene o la vendió o la compró, yo se la compro", rogó y agregó: "Quiero dársela a mi mamá, que se quedó sin su compañero".

La historia de amor de Rubén y Rosana

La pareja se conoció cuando tenían 23 y 22 años. Rubén era un año mayor.

Los dos eran del campo. Ella, de Colonia Las Pichanas. Él, de La Tordilla. Ambos del departamento San Justos.

Cuando el hombre viajaba por un par de días al campo de Santiago del Estero, en Miraval, a 650 kilómetros de distancia, la mujer contaba que "esas noches no podía dormir, no estaba tranquila sin él".

Muerte en la ruta

Hace cuatro meses habían terminado de construirse la casa nueva en el campo. El sábado previo a su muerte hizo un asado para sus amigos de toda la vida.

"Eran los dos muy compañeros. Mi papá era un hombre de trabajo, muy sencillo, muy perfil bajo, fue impresionante la cantidad de gente que vino a verlo para su despedida", contó su hija.

Rubén era el que iba al campo y arreglaba todo. Las cajas navideñas no llegaron todavía a destino por una fatalidad. Los hijos de la víctima tenían pensado viajar para entregarlas en mano a los empleados del campo, pero por el accidente las enviarán por encomienda. Ya todos tienen la certeza de que, al levantar la copa, un brindis será por Rubén.