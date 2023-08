Nena asesinada por motochorros: tensión frente a la comisaría

"Los voy a matar a todos, gatos"

La detención de uno de los jóvenes dejó también un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Allí se puede ver como dice "los voy a matar a todos, gatos" mientras es trasladado por los efectivos policiales.

- Hay dos detenidos por el crimen de Morena

- Uno menor, de 14 años, acusado de encubrimiento: Es inimputable

- Otro de 19 que ingresó amenazando a la comisaría y estuvo detenido en Marzo

- Suspenden actos de campaña

El barrio era "zona de nadie", dijo la madre

La madre de Morena dijo que el barrio dónde fue atacada su hija "es zona de nadie" y que "no estaba de acuerdo" con que fuera sola a la escuela

"Esas cuadras donde está el colegio es zona de nadie. Muchas veces reclamaron seguridad. ¿Tiene que perder la vida un chico para que haya seguridad?", se preguntó María, la madre de Morena, quien se encuentra en la provincia de Salta, donde viajó para bautizar a otro de sus hijos.

En diálogo con el canal A24, la mujer hizo así referencia a la zona dónde se encuentra emplazada la Escuela Almafuerte N° 60, situada en la calle Molinedo al 3200, de la localidad de Villa Diamante, donde asistía la niña.

"Mi hija arregló con mi mamá lo de ir caminando a la escuela. No estuve nunca de acuerdo de que vaya sola", sostuvo la mujer, visiblemente conmocionada.

María, que afirmó que se encuentra "en estado de shock", dijo que no le dieron muchos detalles de lo sucedido con su hija, pero que estaba al tanto que los autores son menores de edad, por lo que señaló: "Tienen 14 años, sé que van a volver a salir. Pido justicia".

"Sé que no me la van a devolver más -dijo la mujer entre lágrimas-. Es un momento muy duro, no lo puedo creer. Ayer estaba hablando con ella y hoy pasa esto, pido justicia por mi hija".