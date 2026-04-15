Nuevo problema para la abogada argentina detenida por racismo: la denuncia de su exnovio

La abogada que fue detenida en Brasil por racismo ahora tuvo que enfrentar una nueva denuncia, esta vez de su expareja. Qué sucedió.

A días de haber regresado al país, la abogada argentina Agostina Páez -acusada de racismo en Brasil - enfrenta un problema judicial, tras la denuncia de su expareja. Qué dijo tras conocerse detalles de la acusación.

En las últimas horas, se conoció que la joven de 29 años suma un nuevo capítulo judicial que la tiene como protagonista. Su expareja , con quien salió durante tres años, la acusa de haberse quedado con su auto , un Citroën Cactus, a pesar de que ya no están juntos.

El joven la denunció formalmente por retención indebida y abuso de confianza, vinculada a un automóvil que Páez usó, aunque en la demanda se remarque que no era suyo.

La denuncia fue realizada días atrás y, según el relato del joven, a pesar de los reiterados pedidos para que el vehículo fuera restituido, la abogada se habría negado sistemáticamente a entregarlo.

Agostina Páez- abogada argentina- NA (Mariano Sánchez)

El denunciante es el odontólogo Javier Zanoni. Tras el regreso de la mujer al país el pasado 1 de abril, el conflicto escaló debido a la falta de respuestas a las cartas documento enviadas.

"Mi reclamo es estrictamente patrimonial: la restitución de un bien que me pertenece", afirmó inicialmente ante medios locales. "Le enviamos una carta documento para que haga la entrega voluntaria del vehículo y no hubo ningún tipo de respuesta", afirmó Elizabeth Maldonado, su abogada.

El descargo de la abogada tras la denuncia de su exnovio

Frente a la controversia que generó esta situación, la abogada habló con el diario El Liberal y explicó lo ocurrido con el vehículo. "Ya hablamos y arreglamos. Resulta que él tenía mi auto a su nombre, pero sabiendo que pago y pagué siempre todo yo", dijo.

Páez indicó que el hecho se originó a partir de una mala comunicación entre su expareja y la abogada que lo defendía. "Él quería cambiar la titularidad del auto y por una mala comunicación, la abogada le hizo un poder y me denunció ella; ni siquiera él sabía por qué me denunciaban. Me enviaron una carta documento que nunca recibí y, como no respondí, su abogada realizó la denuncia", argumentó.

Páez concluyó que, tras conversar con su ex, lograron llegar a un acuerdo para destrabar el conflicto: "Él va a levantar la denuncia".

Posteriormente, a través de su cuenta de Instagram, la letrada se hizo eco de la situación y sostuvo que "él nunca tuvo malas intenciones" y que ambos siempre estuvieron dispuestos a resolver el conflicto.

descargo abogada Paez

La abogada compartió imágenes de sus días detenida en Brasil

Páez compartió en redes sociales un videoblog grabado durante su condena domiciliaria en Río de Janeiro, donde relató con crudeza la difícil situación que le tocó atravesar.

"Día 44 presa en Brasil", comienza diciendo la joven en el video publicado en su cuenta de Tik Tok, en el que documentó parte de su rutina diaria con tobillera electrónica. "La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he estado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos", confesó en la grabación.