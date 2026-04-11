La abogada argentina acusada de racismo compartió imágenes de sus días detenida en Brasil.

A través de un video de Tik Tok la joven mostró el impacto emocional que le dejó su condena domiciliaria.

A días de haber regresado al país, la abogada argentina Agostina Páez —acusada de racismo en Brasil — compartió en redes sociales un videoblog grabado durante su condena domiciliaria en Río de Janeiro, donde relató con crudeza la difícil situación que le tocó atravesar.

"Día 44 presa en Brasil ", comienza diciendo la joven en el video publicado en su cuenta de Tik Tok, en el que documentó parte de su rutina diaria con tobillera electrónica. "La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: he estado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos", confesó en la grabación.

Páez también describió la soledad que sintió durante el proceso, sin poder contar con el apoyo de su familia. "Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse 'arriba ese velorio', Agostina, dale, levantate de la cama", contó.

La joven mostró cómo era un día con tobillera electrónica

En el video, Páez cuenta que ese día su tía le regaló el almuerzo para comer en el restaurante que se encuentra en el interior del complejo donde cumplía la detención domiciliaria. Luego, muestra su vestimenta, con un pantalón largo para disimular el dispositivo. "Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan", señaló.

La abogada también admitió haber descuidado su alimentación a causa de la depresión y cerró con una reflexión sobre lo ocurrido: "Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. Pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento".

Imágenes de Agostina Paez durante su detención en Brasil

Páez fue acusada de racismo tras realizar gestos simulando un mono en un bar de Ipanema. En una entrevista posterior a su regreso al país, aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos y explicó que su reacción se produjo en el marco de una discusión por una cuenta mal cobrada.

El video del padre de Agostina que causó enojo

No habían pasado siquiera 24 horas desde el regreso de Agostina Páez a la provincia de Santiago del Estero cuando su padre, el empresario local Mariano Páez, protagonizó un polémico episodio en un bar céntrico. El hombre fue filmado por un testigo realizando gestos similares a los de un mono, los mismos que le valieron a su hija una imputación por injuria racial en Brasil, y lanzó fuertes declaraciones en las que afirmó sentir asco por el Estado.

Agostina Páez. Padre. Agostina Páez habló sobre los videos virales de su padre, luego de su largo proceso judicial en Brasil.

La secuencia, difundida por el medio Info del Estero, ocurrió durante una salida nocturna a Oculta, un bar bailable ubicado en el centro santiagueño. Mariano Páez asistió al local acompañado por su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género.

En las grabaciones, se observa al empresario gritando e imitando los gestos de un primate, el comportamiento exacto por el cual Agostina Páez fue detenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Río de Janeiro desde mediados de enero.

En un segundo video filtrado, se escucha al empresario de transporte referirse a la situación judicial de su hija. Páez aseguró que la multa de 18.000 dólares, pagada en Brasil como compensación por los gestos racistas, fue cubierta íntegramente con sus propios recursos.

En ese contexto, recalcó que no recibió apoyo económico de los estados nacional ni provincial y manifestó su desprecio institucional. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se le oye decir en el material audiovisual.

La joven abogada repudió la actitud del padre

La joven abogada e influencer calificó lo sucedido como lamentable y expresó su repudio total. “Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, sentenció.

Agostina también aclaró que no tuvo participación en los hechos ocurridos en el bar Oculta, señalando que se encontraba en su domicilio acompañada por amigos. Aunque reconoció que su padre estuvo presente y la acompañó durante su difícil proceso en Brasil, remarcó que no le corresponde responsabilizarse por los actos de él. La joven describió su situación actual como una "pesadilla" y manifestó estar enfocada en reconstruirse tras los meses de detención.

“En ese momento, (cuando vio las imágenes) no sabía qué hacer. No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo difícil que fue esto para mí. No sé por qué lo habrá hecho. Me he enojado mucho y me dio mucha vergüenza”, aseguró la letrada de 29 años.