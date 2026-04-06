Agostina Páez rompió el silencio tras el video racista de su padre: "Me quería morir"

La abogada santiagueña se refirió a la viralización de las imágenes que involucran a su padre. Los encuentros con la esposa de Juan Darthés y Patricia Bullrich.

Agostina Páez habló sobre los videos virales de su padre, luego de su largo proceso judicial en Brasil.

Luego de regresar al país tras permanecer casi tres meses en Brasil, Agostina Páez volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, por la difusión de un video que compromete a su padre , en el que replica los gestos que derivaron en la causa en su contra , lo que reavivó la polémica y sumó tensión al caso.

Durante una entrevista en el canal de streeming OLGA, la abogad conto con detalles lo vivido en el vecino país y además se refirío al video viral de su padre: “ Me quería morir. Muchas veces siento que soy la mamá de mi papá ”.

“En ese momento, (cuando vio las imágenes) no sabía qué hacer. No podía creer lo que hizo mi papá, sabiendo lo difícil que fue esto para mí. No sé por qué lo habrá hecho. Me he enojado mucho y me dio mucha vergüenza ”, aseguró la letrada de 29 años.

Si bien valoró el acompañamiento de su padre durante su detención en el país vecino, Agostina reconoció que su progenitor suele tener reacciones y actitudes que ella no comparte “para nada”.

papá de Agostina Páez donde replica el gesto racista que hizo su hija en Brasil

“No creo que mi papá lo haya hecho con alguna intención… Yo también quisiera entender por qué lo hizo. Ayer (por el domingo) me mandó mensajes por Pascuas pidiéndome perdón, porque yo no quería hablar”, contó.

El relato de Agostina sobre lo que ocurrió en Brasil: “Tuve una crisis”

Al recibir la notificación de la denuncia por WhatsApp sobre los hechos en los que había estado involucrada junto a dos amigas a la salida de un bar en Ipanema, Río de Janeiro, Agostina contó que, al principio, tanto ella como sus compañeras de viaje pensaron que se trataba de un engaño.

“Nos pedían información personal. Después nos llegó otra notificación y ahí sí decía por injuria racial y que nos teníamos que presentar en la comisaría de Rocinha”, explicó.

Relató que, al presentarse ante las autoridades, le informaron que no podía salir del país y que debía usar una tobillera electrónica. “Ahí me mostraron el video. Mi amiga y yo estábamos temblando”, contó. La situación, según su relato, la desbordó emocionalmente: “En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y tuve una crisis, no lo podía creer”.

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En cuanto a la estrategia legal, Páez detalló que inicialmente no pidió disculpas porque su primer abogado le aconsejó evitarlo. Tras cambiar de representación y con la abogada Carla Junqueira, optó por pedir disculpas de manera inmediata.

La gravedad del proceso la impactó de lleno cuando tomó conciencia de las imputaciones. “Cuando me entero de las imputaciones de la Fiscalía, porque eran tres hechos distintos, la mínima de cada hecho eran dos años… Y yo ya estaba con tobillera electrónica. También en ese momento se libera una orden para que fuera a la cárcel, que después se cayó por un habeas corpus. Se me helaba la sangre, porque todos me decian que la carcel de ahi es muy peligrosa. Eso me hizo mucho mal”, aseguró.

La reunión con la esposa de Darthés y Bullrich

Durante otro tramo de la entrevista, Páez confirmó el encuentro que tuvo en un bar de la ciudad carioca con la esposa de Juan Darthés. Contó que la mujer le transmitió tranquilidad y le ofreció su apoyo en pleno proceso judicial: “Me dijo que estaban orando por mí y me dio fuerzas”.

Agostina Páez. Patricia Bullrich.

También relató el contacto con Patricia Bullrich, a quien agradeció por haberse preocupado y contactado durante el proceso. En cambio, aseguró desconocer si hubo gestiones diplomáticas por parte del expresidente Alberto Fernández para su liberación.

Durante el juicio en Brasil, Páez se encontró con las víctimas del episodio en el bar. “En el juicio, ellos tenían que contar todo, dar su versión de los hechos, y al final de cada declaración yo les pedía disculpas. Les decía que había actuado mal, y algunos aceptaban las disculpas y otros directamente se iban”, relató. Subrayó que pidió disculpas uno por uno.