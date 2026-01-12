"Nunca vimos algo así": turistas relataron el dramático momento en que una ola gigante arrasó la playa

Una tarde de playa que parecía tranquila terminó convertida en una escena de pánico y desesperación. El retiro repentino del mar y la llegada inmediata de una ola de grandes dimensiones sorprendió a miles de turistas en sectores de Santa Clara, Mar del Plata y Mar Chiquita. El fenómeno, descripto por testigos como un “mini tsunami” u “ola vagabunda”, dejó un saldo trágico: un joven fallecido, decenas de heridos y un operativo de evacuación sin precedentes en plena temporada de verano.

El episodio ocurrió alrededor de las 16, cuando el calor había llevado a una multitud a la orilla. En cuestión de segundos, el mar se retiró varios metros y generó una sensación de extrañeza entre quienes estaban en la playa. “La gente se miraba sin entender qué estaba pasando. No había viento, no había sudestada, nada que hiciera pensar que algo así podía pasar”, relató Maximiliano Preenski, guardavidas que participó del operativo de rescate, en diálogo con TN .

Minutos después, la calma se rompió por completo. Una ola de gran magnitud avanzó con fuerza sobre la franja de arena y arrastró todo a su paso . “Fue impresionante. El agua volvió como una pared. Se llevó a la gente que estaba sentada, las sombrillas, reposeras, bolsos. Había personas que no podían salir del agua y los guardavidas no dábamos abasto”, describió el rescatista.

Entre los testigos, el recuerdo es unánime: desconcierto, miedo y escenas de caos absoluto. Sofía Giménez, periodista de TN que se encontraba en el lugar, contó que el cambio fue abrupto. “De repente el mar se fue hacia atrás y al minuto vino una ola gigante que se llevó todo. La gente gritaba, corría, algunos se caían, otros trataban de ayudar. Fue una situación muy angustiante”, señaló.

meteotsunami

Una turista que estaba con su familia en la orilla relató que el agua la sorprendió de pie. “Estábamos cerca del mar y de golpe el agua nos llegó al cuello. Era desesperante, sobre todo porque había muchos chicos. Veías gente tratando de agarrar a sus hijos, a otros ayudando a levantarse. Nunca viví algo así”, contó aún conmocionada.

En medio del caos, algunos bañistas lograron asistir a quienes tenían mayores dificultades para salir del agua. “Había personas mayores, chicos, gente que se golpeó con las reposeras. Todos trataban de ayudarse como podían”, recordó otro testigo.

Evacuación masiva y operativo de emergencia

La magnitud del evento obligó a evacuar preventivamente todas las playas de la zona. En pocos minutos, la arena quedó completamente vacía. Guardavidas, surfistas y personal de Defensa Civil trabajaron en conjunto para retirar a unas 5.000 personas. “Primero asistimos a los que estaban en mayor riesgo y después organizamos la evacuación general. Fue todo muy rápido”, explicó Preenski.

Un meteotsunami en la Costa Atlántica dejó 1 muerto y heridos

Las consecuencias fueron graves. Las autoridades confirmaron la muerte de un joven que habría sido empujado por la fuerza del agua contra unas rocas. Además, al menos 35 personas resultaron heridas con lesiones leves y una sufrió un infarto en medio de la desesperación. “Hay un joven fallecido, aparentemente empujado por el agua y golpeado contra unas rocas. También hay una persona que sufrió un infarto y 35 heridos leves”, precisó Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, también en declaraciones a TN.

Ambulancias, móviles policiales y equipos médicos llegaron rápidamente a la zona. “Veías gente en camillas, otros con golpes, muchos en estado de shock. Había personas llorando, otras buscando a sus familiares”, describió una testigo.

El fenómeno desconcertó tanto a turistas como a residentes. “Nunca vi algo así. El mar se retiró y entre las corrientes se produjo algo súper extraño. No hubo ninguna señal previa”, sostuvo Preenski. Desde Defensa Civil explicaron que se trata de eventos poco frecuentes, conocidos como “olas vagabundas” o “mini tsunamis”, cuya aparición es imprevisible y sin causas científicas concluyentes.

Las autoridades recordaron que una situación similar se registró hace dos o tres años en Mar del Plata, aunque en aquella ocasión ocurrió de noche y no hubo víctimas porque la playa estaba vacía.

meteotsunami 2

Imprudencia tras el susto

A pesar del impacto y las advertencias, algunos testigos señalaron que, cuando el mar se calmó y la temperatura alcanzaba los 35 grados, varias personas intentaron volver al agua. “A la media hora la gente se volvió a meter. Empezamos a tocar el silbato para avisar lo que había pasado”, relató el guardavidas. Con apoyo de Prefectura, se permitió permanecer cerca de la orilla para evitar golpes de calor, pero se prohibió alejarse del borde del mar.

Mientras continúan las tareas de asistencia y monitoreo en Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, el recuerdo del episodio sigue latente entre quienes lo vivieron. “Fue algo que no te olvidás más. En segundos, una tarde de playa se transformó en una pesadilla”, resumió una de las turistas evacuadas.