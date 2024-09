Otro paro en los aeropuertos del país: qué reclaman y cómo se verán afectados los vuelos

Desde el Gobierno nacional indicaron que "el paro anunciado para mañana jueves por ATE-ANAC es una medida de los empleados estatales de la ANAC, que no tiene relación con el trabajo de los controladores aéreos ni incidencia con la seguridad operacional en los aeropuertos".

En tanto, especificaron que, por el momento, "no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos gracias a la esencialidad en transporte aéreo".

Respecto al decreto que establece la esencialidad del transporte aéreo, Infobae reportó que los gremios APLA y AAA preparan una impugnación ante la Justicia. El titular de APLA, Pablo Biró sostuvo que el decreto "atenta contra el derecho constitucional de huelga y va en contra de lo establecido en la materia por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

image.png

El martes el Secretario General de ATE/ANAC, Marcelo Belelli, señaló que hasta ese momento tuvieron "ninguna comunicación con los distintos sectores del gobierno nacional, ni con los de Transporte, y por ende la medida de fuerza se mantiene vigente".

"Esta medida de fuerza se da en el marco de acciones de despidos, del proceso de transferencia de funciones y todo eso sin ningún marco de diálogo establecido que nos permita transitar esta etapa sin conflicto", agregó Belelli.

Trabajadores aeronáuticos analizan alternativas al paro

"A diferencia de lo que dicen en algunos medios, nosotros no venimos con un escenario de conflicto por motivos políticos o partidarios, el conflicto se da porque se han producido despidos y situaciones que han puesto, de alguna manera, luces de alerta en nuestra organización", indicaron dirigentes gremiales.

Por otra parte, un dirigente gremial del sector aeronáutico, citado por Infobae, comentó que “vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”.

Entre las alternativas bajo análisis, los sindicatos evalúan realizar otro paro de actividades, este mismo fin de semana. Otra de las opciones es paralizar las tareas en los centros de capacitación de los pilotos y auxiliares de a bordo, lo que redundará en la afectación del servicio en cierto plazo porque no habrá personal que tenga la revalidación de sus permisos para trabajar, informó Infobae.