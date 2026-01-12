Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 10.100 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3338, realizado este domingo 11 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 10.100 millones de pesos, con casi un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.900 millones de pesos . Salieron los números 15, 14, 28, 17, 34 y 32. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 800 millones de pesos . Salieron los números 04, 45, 10, 01, 22 y 06. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.860 millones de pesos y salieron los números 27, 31, 42, 33, 35 y 13. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 390 millones de pesos, los números favorecidos fueron 06, 07, 17, 04, 19 y 35. Hubo 60 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 6 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 10.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

quini 6 navidad

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3337, realizado este miércoles 7 de enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de más de 10 mil millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 4.600 millones de pesos. Salieron los números 29, 40, 39, 04, 09 y 27. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.800 millones de pesos. Salieron los números 32, 17, 11, 26, 20 y 29. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos (de CABA).

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 3.300 millones de pesos y salieron los números 13, 05, 16, 39, 35 y 32. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 300 millones de pesos, los números favorecidos fueron 12, 33, 36, 30, 07 y 19. Hubo 34 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de 9 millones de pesos cada uno.

Los afortunados se repartieron por el mapa argentino de la siguiente manera: seis de Santa Fe, diez en Córdoba, y uno de Misiones, uno Chubut, cuatro de Capital Federal, dos Chaco, uno de Santa Cruz, siete de Buenos Aires, y dos de Entre Ríos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego de 10.100 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.