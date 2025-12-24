Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 6.900 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3333, realizado este miércoles 24 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 6.900 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.700 millones de pesos . Salieron los números 35, 08, 10, 25, 33 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 950 millones de pesos . Salieron los números 40, 33, 22, 14, 29 y 42. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.840 millones de pesos y salieron los números 35, 34, 08, 15, 31 y 42. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 260 millones de pesos, los números favorecidos fueron 43, 31, 06, 30, 13 y 24. Hubo 22 ganadores con cinco aciertos, entre ellos un neuquino y un rionegrino, que se llevarán más de 12 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.900 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3332, realizado este domingo 21 de diciembre de 2025, puso en juego un pozo millonario de más de 12.000 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 3.500 millones de pesos. Salieron los números 44, 27, 33, 14, 22 y 39. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 780 millones de pesos. Salieron los números 07, 31, 03, 44, 39 y 24. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.530 millones de pesos y salieron los números 40, 32, 10, 27, 17 y 26. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 6.000 millones de pesos, los números favorecidos fueron 19, 22, 41, 17, 06 y 29. Hubo 85 ganadores con cinco aciertos, entre ellos, dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 6.700 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

