Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 12.200 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

El Quini 6 , en su edición 3341 , se realizará este miércoles 21 de enero del 2026 a las 21.30. El sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 12.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

El sorteo 3340 realizado el domingo 18 enero de 2026, puso en juego un pozo millonario de más de 11.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 5.400 millones de pesos . Salieron los números 31, 33, 38, 17, 34 y 03. En esta oportunidad el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 850 millones de pesos. Salieron los números 37, 19, 40, 26, 14 y 30. En esta modalidad no hubo ganador con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

quini 6 navidad

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.600 millones de pesos y salieron los números 23, 21, 43, 37, 27 y 24. En esta oportunidad no hubo ganadores.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 383 millones de pesos, los números favorecidos fueron 20, 13, 04, 29, 09 y 05. Hubo 1 ganador con sies aciertos, que se llevará 383.828.220 millones de pesos. El único ganador es de la localidad de José Mármol de la provincia de Buenos Aires.