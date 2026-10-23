Resultados de las quinielas de hoy 23 de octubre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Viernes, 23 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 7452
1° 7452, 2° 0770, 3° 1123, 4° 1884, 5° 9402, 6° 2755, 7° 7398, 8° 0161, 9° 1363, 10° 4037, 11° 7214, 12° 2424, 13° 5058, 14° 6672, 15° 7431, 16° 7817, 17° 7680, 18° 8557, 19° 9138, 20° 6654
El Primero
Cabeza: 6546
1° 6546, 2° 3230, 3° 1057, 4° 1683, 5° 2167, 6° 2927, 7° 3337, 8° 9613, 9° 4258, 10° 4952, 11° 5450, 12° 5857, 13° 7225, 14° 3123, 15° 7120, 16° 7727, 17° 8029, 18° 7218, 19° 7372, 20° 0739
La Matutina
Cabeza: 0033
1° 0033, 2° 0985, 3° 1306, 4° 1737, 5° 0562, 6° 2902, 7° 7095, 8° 3927, 9° 4444, 10° 4822, 11° 5326, 12° 5233, 13° 6395, 14° 6816, 15° 7381, 16° 2609, 17° 8328, 18° 3584, 19° 9354, 20° 2823
La Vespertina
Cabeza: 5227
1° 5227, 2° 4990, 3° 5886, 4° 1758, 5° 2095, 6° 2325, 7° 7223, 8° 3779, 9° 4504, 10° 6049, 11° 3040, 12° 6665, 13° 6037, 14° 3337, 15° 7468, 16° 3622, 17° 8700, 18° 3933, 19° 9154, 20° 3740
La Nocturna
Cabeza: 0011
1° 0011, 2° 0916, 3° 1237, 4° 5728, 5° 8920, 6° 2561, 7° 3156, 8° 1477, 9° 4012, 10° 3587, 11° 1406, 12° 2261, 13° 6265, 14° 8662, 15° 7566, 16° 7514, 17° 8303, 18° 8708, 19° 7042, 20° 9776
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 6933
1° 6933, 2° 8173, 3° 8267, 4° 2949, 5° 6768, 6° 7606, 7° 8524, 8° 0601, 9° 4004, 10° 8565, 11° 0600, 12° 6154, 13° 1989, 14° 5074, 15° 8054, 16° 2697, 17° 7484, 18° 9422, 19° 0807, 20° 7964
El Primero
Cabeza: 9436
1° 9436, 2° 4306, 3° 9954, 4° 0005, 5° 6939, 6° 4054, 7° 2220, 8° 3840, 9° 2868, 10° 0203, 11° 5687, 12° 6609, 13° 1381, 14° 4261, 15° 7626, 16° 4525, 17° 9904, 18° 3235, 19° 2536, 20° 6876
La Matutina
Cabeza: 6706
1° 6706, 2° 5662, 3° 9654, 4° 2790, 5° 1350, 6° 3171, 7° 8259, 8° 2412, 9° 7430, 10° 5092, 11° 8106, 12° 9861, 13° 6367, 14° 2138, 15° 5394, 16° 6549, 17° 1201, 18° 7479, 19° 5612, 20° 9973
La Vespertina
Cabeza: 0517
1° 0517, 2° 6310, 3° 8900, 4° 1683, 5° 8498, 6° 9743, 7° 9303, 8° 7290, 9° 5122, 10° 8794, 11° 6598, 12° 9925, 13° 6388, 14° 5555, 15° 4678, 16° 1557, 17° 8708, 18° 5703, 19° 3263, 20° 4973
La Nocturna
Cabeza: 5826
1° 5826, 2° 4729, 3° 4787, 4° 2268, 5° 7591, 6° 4609, 7° 5305, 8° 5721, 9° 8789, 10° 9166, 11° 4611, 12° 8533, 13° 0731, 14° 4522, 15° 7473, 16° 3793, 17° 4977, 18° 2787, 19° 3036, 20° 6065
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 5372
1° 5372, 2° 5317, 3° 4621, 4° 8773, 5° 5710, 6° 2040, 7° 0998, 8° 8750, 9° 7044, 10° 8959, 11° 7771, 12° 7379, 13° 2923, 14° 5063, 15° 3241, 16° 2400, 17° 5339, 18° 3859, 19° 5545, 20° 9075
El Primero
Cabeza: 8770
1° 8770, 2° 2027, 3° 3453, 4° 7262, 5° 5893, 6° 7475, 7° 2165, 8° 7909, 9° 6855, 10° 7456, 11° 2898, 12° 3330, 13° 1929, 14° 3805, 15° 6273, 16° 4885, 17° 0259, 18° 3596, 19° 0656, 20° 8753
La Matutina
Cabeza: 3061
1° 3061, 2° 7289, 3° 9489, 4° 3979, 5° 8153, 6° 3153, 7° 0879, 8° 9360, 9° 4232, 10° 5881, 11° 8174, 12° 9869, 13° 2900, 14° 4823, 15° 5189, 16° 6248, 17° 9364, 18° 9532, 19° 3538, 20° 1925
La Vespertina
Cabeza: 3366
1° 3366, 2° 1796, 3° 4507, 4° 2339, 5° 1835, 6° 8828, 7° 8156, 8° 2096, 9° 6531, 10° 6557, 11° 0870, 12° 7774, 13° 8829, 14° 3666, 15° 7609, 16° 8476, 17° 6379, 18° 9738, 19° 1941, 20° 6761
La Nocturna
Cabeza: 1280
1° 1280, 2° 7869, 3° 2769, 4° 5742, 5° 0065, 6° 2729, 7° 0345, 8° 5253, 9° 8895, 10° 7548, 11° 5644, 12° 4726, 13° 9155, 14° 1493, 15° 7702, 16° 7316, 17° 3834, 18° 4045, 19° 6206, 20° 9321
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0929
1° 0929, 2° 9478, 3° 3833, 4° 7173, 5° 4213, 6° 5195, 7° 6159, 8° 8000, 9° 5912, 10° 1467, 11° 3135, 12° 5344, 13° 3995, 14° 5519, 15° 6287, 16° 5131, 17° 5164, 18° 7185, 19° 9236, 20° 4801
El Primero
Cabeza: 1358
1° 1358, 2° 9100, 3° 7516, 4° 8419, 5° 0221, 6° 4424, 7° 8523, 8° 4073, 9° 2689, 10° 2222, 11° 8294, 12° 0324, 13° 0708, 14° 2145, 15° 9942, 16° 3086, 17° 3659, 18° 0008, 19° 4982, 20° 6196
La Matutina
Cabeza: 4934
1° 4934, 2° 1914, 3° 9154, 4° 3249, 5° 4784, 6° 1609, 7° 8239, 8° 0566, 9° 4654, 10° 9815, 11° 0151, 12° 9593, 13° 7848, 14° 7501, 15° 3488, 16° 2652, 17° 6106, 18° 7123, 19° 7546, 20° 6084
La Vespertina
Cabeza: 3698
1° 3698, 2° 0485, 3° 8631, 4° 3341, 5° 3336, 6° 3984, 7° 9785, 8° 3179, 9° 8536, 10° 7609, 11° 8360, 12° 2229, 13° 3325, 14° 3738, 15° 0439, 16° 7501, 17° 8471, 18° 3407, 19° 0691, 20° 1095
La Nocturna
Cabeza: 5672
1° 5672, 2° 0281, 3° 4359, 4° 3041, 5° 3009, 6° 5306, 7° 5017, 8° 4239, 9° 9987, 10° 0130, 11° 5162, 12° 8650, 13° 2019, 14° 9799, 15° 0573, 16° 5548, 17° 7876, 18° 3854, 19° 2165, 20° 2783
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 2929
1° 2929, 2° 1000, 3° 7457, 4° 7633, 5° 2223, 6° 6185, 7° 2469, 8° 4438, 9° 4328, 10° 4093, 11° 8773, 12° 7805, 13° 5544, 14° 3574, 15° 6358, 16° 2672, 17° 1662, 18° 1894, 19° 8708, 20° 8615
El Primero
Cabeza: 9286
1° 9286, 2° 5121, 3° 3800, 4° 8524, 5° 5576, 6° 9452, 7° 8726, 8° 4583, 9° 4659, 10° 2401, 11° 1905, 12° 6117, 13° 4147, 14° 6608, 15° 2617, 16° 9659, 17° 6556, 18° 9233, 19° 4421, 20° 4514
La Matutina
Cabeza: 8145
1° 8145, 2° 7228, 3° 1703, 4° 8500, 5° 4499, 6° 6312, 7° 2686, 8° 3580, 9° 3249, 10° 4726, 11° 3788, 12° 6851, 13° 4713, 14° 7192, 15° 9866, 16° 9588, 17° 1560, 18° 5167, 19° 8739, 20° 4285
La Vespertina
Cabeza: 9598
1° 9598, 2° 1218, 3° 2514, 4° 5785, 5° 8868, 6° 6828, 7° 3888, 8° 2437, 9° 9041, 10° 9559, 11° 1220, 12° 8981, 13° 3025, 14° 8871, 15° 5733, 16° 7518, 17° 9873, 18° 2474, 19° 7228, 20° 3219
La Nocturna
Cabeza: 6919
1° 6919, 2° 6778, 3° 9906, 4° 3248, 5° 7841, 6° 1409, 7° 2039, 8° 9224, 9° 3632, 10° 3340, 11° 1357, 12° 4274, 13° 8909, 14° 8149, 15° 6979, 16° 9261, 17° 5235, 18° 9705, 19° 7555, 20° 5674
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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