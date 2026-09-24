Resultados de las quinielas de hoy jueves 24 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 24 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 1096
1° 1096, 2° 0847, 3° 1277, 4° 1222, 5° 0933, 6° 7724, 7° 8376, 8° 4572, 9° 4642, 10° 4907, 11° 9507, 12° 4354, 13° 1263, 14° 6605, 15° 7105, 16° 7561, 17° 7022, 18° 8999, 19° 7639, 20° 9913
El Primero
Cabeza: 8894
1° 8894, 2° 0611, 3° 1222, 4° 1611, 5° 1878, 6° 2509, 7° 8331, 8° 4696, 9° 9293, 10° 4970, 11° 6416, 12° 8630, 13° 7225, 14° 6813, 15° 7025, 16° 0785, 17° 2837, 18° 8982, 19° 9393, 20° 9833
La Matutina
Cabeza: 8556
1° 8556, 2° 0636, 3° 1339, 4° 7842, 5° 6309, 6° 2811, 7° 0360, 8° 3919, 9° 5681, 10° 7465, 11° 5359, 12° 5913, 13° 6474, 14° 7514, 15° 7011, 16° 7311, 17° 8794, 18° 8691, 19° 3580, 20° 3750
La Vespertina
Cabeza: 2650
1° 2650, 2° 0541, 3° 1027, 4° 2014, 5° 2407, 6° 4272, 7° 7964, 8° 9613, 9° 4187, 10° 0664, 11° 5294, 12° 7068, 13° 0983, 14° 4644, 15° 9371, 16° 4814, 17° 7403, 18° 8827, 19° 9226, 20° 6305
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 7640
1° 7640, 2° 1445, 3° 8057, 4° 7973, 5° 1667, 6° 9091, 7° 4383, 8° 0621, 9° 0443, 10° 6210, 11° 3763, 12° 6411, 13° 2333, 14° 3109, 15° 1581, 16° 6950, 17° 3050, 18° 3190, 19° 1725, 20° 8812
El Primero
Cabeza: 0931
1° 0931, 2° 4781, 3° 1287, 4° 5397, 5° 8089, 6° 6409, 7° 0182, 8° 7209, 9° 0511, 10° 3346, 11° 0676, 12° 0893, 13° 0415, 14° 1467, 15° 5677, 16° 9930, 17° 8195, 18° 4330, 19° 7063, 20° 8617
La Matutina
Cabeza: 1380
1° 1380, 2° 2218, 3° 0616, 4° 2970, 5° 6744, 6° 6087, 7° 0668, 8° 2707, 9° 0497, 10° 0224, 11° 6353, 12° 6764, 13° 4523, 14° 1232, 15° 2362, 16° 0982, 17° 7784, 18° 0332, 19° 9180, 20° 9743
La Vespertina
Cabeza: 7538
1° 7538, 2° 7765, 3° 0331, 4° 0109, 5° 6931, 6° 0296, 7° 0886, 8° 6213, 9° 1748, 10° 0365, 11° 5510, 12° 1242, 13° 3449, 14° 5770, 15° 4835, 16° 7044, 17° 5767, 18° 2062, 19° 1098, 20° 5458
La Nocturna
Cabeza: 0365
1° 0365, 2° 0768, 3° 8153, 4° 1719, 5° 1746, 6° 5153, 7° 4837, 8° 5710, 9° 7389, 10° 6211, 11° 0367, 12° 2197, 13° 4895, 14° 3844, 15° 2098, 16° 2583, 17° 2409, 18° 5214, 19° 8166, 20° 5327
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 4661
1° 4661, 2° 8804, 3° 6095, 4° 5444, 5° 8276, 6° 7281, 7° 4632, 8° 7410, 9° 9599, 10° 2555, 11° 4420, 12° 2717, 13° 1203, 14° 0055, 15° 5007, 16° 4291, 17° 1694, 18° 0089, 19° 6596, 20° 0063
El Primero
Cabeza: 9576
1° 9576, 2° 6948, 3° 0994, 4° 7345, 5° 9607, 6° 5496, 7° 3599, 8° 2422, 9° 9221, 10° 1726, 11° 4642, 12° 9776, 13° 8181, 14° 0661, 15° 9797, 16° 0074, 17° 8626, 18° 6023, 19° 9203, 20° 6649
La Matutina
Cabeza: 1433
1° 1433, 2° 9058, 3° 2848, 4° 3349, 5° 5485, 6° 0270, 7° 1180, 8° 2854, 9° 7926, 10° 1043, 11° 7976, 12° 2175, 13° 8903, 14° 6795, 15° 7554, 16° 7672, 17° 8188, 18° 1707, 19° 6135, 20° 5491
La Vespertina
Cabeza: 9480
1° 9480, 2° 2909, 3° 3628, 4° 4629, 5° 5910, 6° 2542, 7° 1731, 8° 5168, 9° 0948, 10° 0558, 11° 0899, 12° 3105, 13° 8317, 14° 5135, 15° 2890, 16° 3086, 17° 9024, 18° 5927, 19° 0249, 20° 1646
La Nocturna
Cabeza: 7373
1° 7373, 2° 7898, 3° 6134, 4° 3779, 5° 6197, 6° 4399, 7° 7431, 8° 2373, 9° 2008, 10° 7999, 11° 9965, 12° 2773, 13° 9217, 14° 0128, 15° 8873, 16° 7446, 17° 6168, 18° 5449, 19° 1548, 20° 1908
Quiniela de Provincia
La Previa
No se registraron resultados para este sorteo.
El Primero
Cabeza: 4496
1° 4496, 2° 6132, 3° 9537, 4° 7522, 5° 3864, 6° 2551, 7° 0746, 8° 2325, 9° 9235, 10° 4647, 11° 0089, 12° 3597, 13° 3630, 14° 2859, 15° 0068, 16° 7909, 17° 8749, 18° 2347, 19° 5970, 20° 1266
La Matutina
Cabeza: 0194
1° 0194, 2° 3804, 3° 4733, 4° 8448, 5° 9344, 6° 6049, 7° 9411, 8° 9333, 9° 6887, 10° 1042, 11° 2049, 12° 3123, 13° 1619, 14° 5067, 15° 6025, 16° 9371, 17° 1313, 18° 7773, 19° 3537, 20° 8079
La Vespertina
Cabeza: 9737
1° 9737, 2° 1147, 3° 7214, 4° 1128, 5° 7316, 6° 7754, 7° 7089, 8° 3557, 9° 1496, 10° 3957, 11° 4553, 12° 4686, 13° 5173, 14° 4138, 15° 6560, 16° 5121, 17° 6547, 18° 0407, 19° 6641, 20° 4753
La Nocturna
Cabeza: 1817
1° 1817, 2° 8957, 3° 4357, 4° 8337, 5° 4571, 6° 1811, 7° 7498, 8° 8229, 9° 0964, 10° 8731, 11° 2544, 12° 0393, 13° 5444, 14° 1624, 15° 1888, 16° 2187, 17° 6619, 18° 7840, 19° 5986, 20° 0093
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 3159
1° 3159, 2° 7329, 3° 7514, 4° 5869, 5° 7175, 6° 5214, 7° 8794, 8° 0926, 9° 2303, 10° 4850, 11° 2187, 12° 2633, 13° 0597, 14° 4287, 15° 4961, 16° 5077, 17° 3553, 18° 2490, 19° 1582, 20° 0541
El Primero
Cabeza: 7955
1° 7955, 2° 1515, 3° 7478, 4° 9978, 5° 7827, 6° 7492, 7° 4055, 8° 0226, 9° 5819, 10° 8239, 11° 7875, 12° 2772, 13° 1745, 14° 5926, 15° 6824, 16° 1002, 17° 5534, 18° 1248, 19° 8662, 20° 1179
La Matutina
Cabeza: 8123
1° 8123, 2° 3369, 3° 6163, 4° 5460, 5° 2160, 6° 2143, 7° 2547, 8° 4990, 9° 0206, 10° 8553, 11° 1855, 12° 9766, 13° 7116, 14° 9697, 15° 5956, 16° 2039, 17° 2155, 18° 3582, 19° 5268, 20° 8168
La Vespertina
Cabeza: 3828
1° 3828, 2° 8437, 3° 4878, 4° 8891, 5° 1340, 6° 9049, 7° 7949, 8° 1557, 9° 9079, 10° 8413, 11° 4738, 12° 4151, 13° 5377, 14° 7237, 15° 3246, 16° 7672, 17° 9084, 18° 0394, 19° 6743, 20° 9333
La Nocturna
Cabeza: 3418
1° 3418, 2° 7568, 3° 5000, 4° 1397, 5° 7683, 6° 6247, 7° 3523, 8° 8322, 9° 9074, 10° 2750, 11° 4900, 12° 3106, 13° 2477, 14° 2036, 15° 4269, 16° 9600, 17° 0481, 18° 9607, 19° 2013, 20° 3290
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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