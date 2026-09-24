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Resultados de las quinielas de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Resultados de las quinielas de hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada del Jueves, 24 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 1096
1° 1096, 2° 0847, 3° 1277, 4° 1222, 5° 0933, 6° 7724, 7° 8376, 8° 4572, 9° 4642, 10° 4907, 11° 9507, 12° 4354, 13° 1263, 14° 6605, 15° 7105, 16° 7561, 17° 7022, 18° 8999, 19° 7639, 20° 9913

El Primero

Cabeza: 8894
1° 8894, 2° 0611, 3° 1222, 4° 1611, 5° 1878, 6° 2509, 7° 8331, 8° 4696, 9° 9293, 10° 4970, 11° 6416, 12° 8630, 13° 7225, 14° 6813, 15° 7025, 16° 0785, 17° 2837, 18° 8982, 19° 9393, 20° 9833

La Matutina

Cabeza: 8556
1° 8556, 2° 0636, 3° 1339, 4° 7842, 5° 6309, 6° 2811, 7° 0360, 8° 3919, 9° 5681, 10° 7465, 11° 5359, 12° 5913, 13° 6474, 14° 7514, 15° 7011, 16° 7311, 17° 8794, 18° 8691, 19° 3580, 20° 3750

La Vespertina

Cabeza: 2650
1° 2650, 2° 0541, 3° 1027, 4° 2014, 5° 2407, 6° 4272, 7° 7964, 8° 9613, 9° 4187, 10° 0664, 11° 5294, 12° 7068, 13° 0983, 14° 4644, 15° 9371, 16° 4814, 17° 7403, 18° 8827, 19° 9226, 20° 6305

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 7640
1° 7640, 2° 1445, 3° 8057, 4° 7973, 5° 1667, 6° 9091, 7° 4383, 8° 0621, 9° 0443, 10° 6210, 11° 3763, 12° 6411, 13° 2333, 14° 3109, 15° 1581, 16° 6950, 17° 3050, 18° 3190, 19° 1725, 20° 8812

El Primero

Cabeza: 0931
1° 0931, 2° 4781, 3° 1287, 4° 5397, 5° 8089, 6° 6409, 7° 0182, 8° 7209, 9° 0511, 10° 3346, 11° 0676, 12° 0893, 13° 0415, 14° 1467, 15° 5677, 16° 9930, 17° 8195, 18° 4330, 19° 7063, 20° 8617

La Matutina

Cabeza: 1380
1° 1380, 2° 2218, 3° 0616, 4° 2970, 5° 6744, 6° 6087, 7° 0668, 8° 2707, 9° 0497, 10° 0224, 11° 6353, 12° 6764, 13° 4523, 14° 1232, 15° 2362, 16° 0982, 17° 7784, 18° 0332, 19° 9180, 20° 9743

La Vespertina

Cabeza: 7538
1° 7538, 2° 7765, 3° 0331, 4° 0109, 5° 6931, 6° 0296, 7° 0886, 8° 6213, 9° 1748, 10° 0365, 11° 5510, 12° 1242, 13° 3449, 14° 5770, 15° 4835, 16° 7044, 17° 5767, 18° 2062, 19° 1098, 20° 5458

La Nocturna

Cabeza: 0365
1° 0365, 2° 0768, 3° 8153, 4° 1719, 5° 1746, 6° 5153, 7° 4837, 8° 5710, 9° 7389, 10° 6211, 11° 0367, 12° 2197, 13° 4895, 14° 3844, 15° 2098, 16° 2583, 17° 2409, 18° 5214, 19° 8166, 20° 5327

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 4661
1° 4661, 2° 8804, 3° 6095, 4° 5444, 5° 8276, 6° 7281, 7° 4632, 8° 7410, 9° 9599, 10° 2555, 11° 4420, 12° 2717, 13° 1203, 14° 0055, 15° 5007, 16° 4291, 17° 1694, 18° 0089, 19° 6596, 20° 0063

El Primero

Cabeza: 9576
1° 9576, 2° 6948, 3° 0994, 4° 7345, 5° 9607, 6° 5496, 7° 3599, 8° 2422, 9° 9221, 10° 1726, 11° 4642, 12° 9776, 13° 8181, 14° 0661, 15° 9797, 16° 0074, 17° 8626, 18° 6023, 19° 9203, 20° 6649

La Matutina

Cabeza: 1433
1° 1433, 2° 9058, 3° 2848, 4° 3349, 5° 5485, 6° 0270, 7° 1180, 8° 2854, 9° 7926, 10° 1043, 11° 7976, 12° 2175, 13° 8903, 14° 6795, 15° 7554, 16° 7672, 17° 8188, 18° 1707, 19° 6135, 20° 5491

La Vespertina

Cabeza: 9480
1° 9480, 2° 2909, 3° 3628, 4° 4629, 5° 5910, 6° 2542, 7° 1731, 8° 5168, 9° 0948, 10° 0558, 11° 0899, 12° 3105, 13° 8317, 14° 5135, 15° 2890, 16° 3086, 17° 9024, 18° 5927, 19° 0249, 20° 1646

La Nocturna

Cabeza: 7373
1° 7373, 2° 7898, 3° 6134, 4° 3779, 5° 6197, 6° 4399, 7° 7431, 8° 2373, 9° 2008, 10° 7999, 11° 9965, 12° 2773, 13° 9217, 14° 0128, 15° 8873, 16° 7446, 17° 6168, 18° 5449, 19° 1548, 20° 1908

Quiniela de Provincia

La Previa

No se registraron resultados para este sorteo.

El Primero

Cabeza: 4496
1° 4496, 2° 6132, 3° 9537, 4° 7522, 5° 3864, 6° 2551, 7° 0746, 8° 2325, 9° 9235, 10° 4647, 11° 0089, 12° 3597, 13° 3630, 14° 2859, 15° 0068, 16° 7909, 17° 8749, 18° 2347, 19° 5970, 20° 1266

La Matutina

Cabeza: 0194
1° 0194, 2° 3804, 3° 4733, 4° 8448, 5° 9344, 6° 6049, 7° 9411, 8° 9333, 9° 6887, 10° 1042, 11° 2049, 12° 3123, 13° 1619, 14° 5067, 15° 6025, 16° 9371, 17° 1313, 18° 7773, 19° 3537, 20° 8079

La Vespertina

Cabeza: 9737
1° 9737, 2° 1147, 3° 7214, 4° 1128, 5° 7316, 6° 7754, 7° 7089, 8° 3557, 9° 1496, 10° 3957, 11° 4553, 12° 4686, 13° 5173, 14° 4138, 15° 6560, 16° 5121, 17° 6547, 18° 0407, 19° 6641, 20° 4753

La Nocturna

Cabeza: 1817
1° 1817, 2° 8957, 3° 4357, 4° 8337, 5° 4571, 6° 1811, 7° 7498, 8° 8229, 9° 0964, 10° 8731, 11° 2544, 12° 0393, 13° 5444, 14° 1624, 15° 1888, 16° 2187, 17° 6619, 18° 7840, 19° 5986, 20° 0093

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 3159
1° 3159, 2° 7329, 3° 7514, 4° 5869, 5° 7175, 6° 5214, 7° 8794, 8° 0926, 9° 2303, 10° 4850, 11° 2187, 12° 2633, 13° 0597, 14° 4287, 15° 4961, 16° 5077, 17° 3553, 18° 2490, 19° 1582, 20° 0541

El Primero

Cabeza: 7955
1° 7955, 2° 1515, 3° 7478, 4° 9978, 5° 7827, 6° 7492, 7° 4055, 8° 0226, 9° 5819, 10° 8239, 11° 7875, 12° 2772, 13° 1745, 14° 5926, 15° 6824, 16° 1002, 17° 5534, 18° 1248, 19° 8662, 20° 1179

La Matutina

Cabeza: 8123
1° 8123, 2° 3369, 3° 6163, 4° 5460, 5° 2160, 6° 2143, 7° 2547, 8° 4990, 9° 0206, 10° 8553, 11° 1855, 12° 9766, 13° 7116, 14° 9697, 15° 5956, 16° 2039, 17° 2155, 18° 3582, 19° 5268, 20° 8168

La Vespertina

Cabeza: 3828
1° 3828, 2° 8437, 3° 4878, 4° 8891, 5° 1340, 6° 9049, 7° 7949, 8° 1557, 9° 9079, 10° 8413, 11° 4738, 12° 4151, 13° 5377, 14° 7237, 15° 3246, 16° 7672, 17° 9084, 18° 0394, 19° 6743, 20° 9333

La Nocturna

Cabeza: 3418
1° 3418, 2° 7568, 3° 5000, 4° 1397, 5° 7683, 6° 6247, 7° 3523, 8° 8322, 9° 9074, 10° 2750, 11° 4900, 12° 3106, 13° 2477, 14° 2036, 15° 4269, 16° 9600, 17° 0481, 18° 9607, 19° 2013, 20° 3290

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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