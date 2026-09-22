Resultados de las quinielas de hoy martes 22 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 22 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 0493
1° 0493, 2° 6343, 3° 1451, 4° 2333, 5° 2242, 6° 2594, 7° 3089, 8° 3985, 9° 4358, 10° 4509, 11° 8266, 12° 5968, 13° 4469, 14° 6730, 15° 2378, 16° 9114, 17° 8068, 18° 8806, 19° 9027, 20° 9688
El Primero
Cabeza: 0059
1° 0059, 2° 0510, 3° 8437, 4° 4826, 5° 2185, 6° 2771, 7° 3388, 8° 3968, 9° 4165, 10° 4712, 11° 1022, 12° 8742, 13° 9707, 14° 0317, 15° 7036, 16° 3940, 17° 8097, 18° 8947, 19° 9305, 20° 2607
La Matutina
Cabeza: 0059
1° 0059, 2° 0655, 3° 6665, 4° 1679, 5° 2442, 6° 2898, 7° 9222, 8° 1532, 9° 2342, 10° 4954, 11° 1083, 12° 5564, 13° 6222, 14° 7339, 15° 0029, 16° 7764, 17° 1550, 18° 8859, 19° 7802, 20° 9877
La Vespertina
Cabeza: 5809
1° 5809, 2° 2114, 3° 1288, 4° 3535, 5° 4443, 6° 2944, 7° 1854, 8° 3891, 9° 2658, 10° 4617, 11° 5495, 12° 5820, 13° 7068, 14° 6626, 15° 7179, 16° 8880, 17° 8110, 18° 8991, 19° 5316, 20° 9643
La Nocturna
Cabeza: 2724
1° 2724, 2° 6005, 3° 1660, 4° 1960, 5° 6791, 6° 2796, 7° 3099, 8° 8401, 9° 3992, 10° 6205, 11° 9090, 12° 5760, 13° 6469, 14° 6579, 15° 7109, 16° 9462, 17° 8406, 18° 8531, 19° 9071, 20° 7305
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 3171
1° 3171, 2° 1727, 3° 2128, 4° 3225, 5° 6879, 6° 1458, 7° 8679, 8° 3141, 9° 6862, 10° 2537, 11° 9617, 12° 8587, 13° 2427, 14° 1484, 15° 1335, 16° 9669, 17° 8504, 18° 5823, 19° 7375, 20° 3649
El Primero
Cabeza: 3819
1° 3819, 2° 7690, 3° 4476, 4° 0586, 5° 3436, 6° 1218, 7° 1525, 8° 5931, 9° 5753, 10° 1993, 11° 3377, 12° 3247, 13° 1164, 14° 3957, 15° 5281, 16° 7094, 17° 6574, 18° 4858, 19° 0201, 20° 2184
La Matutina
Cabeza: 4703
1° 4703, 2° 5593, 3° 8193, 4° 2929, 5° 1294, 6° 1650, 7° 5091, 8° 4393, 9° 7284, 10° 3799, 11° 9024, 12° 0491, 13° 7106, 14° 3691, 15° 0703, 16° 9159, 17° 0437, 18° 1839, 19° 8262, 20° 3523
La Vespertina
Cabeza: 7425
1° 7425, 2° 1646, 3° 5615, 4° 2804, 5° 0933, 6° 6423, 7° 7687, 8° 7585, 9° 5323, 10° 8670, 11° 5610, 12° 3417, 13° 7469, 14° 2027, 15° 9273, 16° 5635, 17° 1629, 18° 9456, 19° 0318, 20° 9613
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0358
1° 0358, 2° 6506, 3° 6183, 4° 2255, 5° 2309, 6° 4590, 7° 2530, 8° 9546, 9° 7549, 10° 5546, 11° 2188, 12° 2073, 13° 7660, 14° 2949, 15° 5671, 16° 6648, 17° 0319, 18° 7446, 19° 7620, 20° 3552
El Primero
Cabeza: 0838
1° 0838, 2° 5217, 3° 7471, 4° 9289, 5° 6009, 6° 7922, 7° 3718, 8° 7402, 9° 4677, 10° 5946, 11° 1627, 12° 6093, 13° 3611, 14° 4312, 15° 7975, 16° 2326, 17° 5025, 18° 9353, 19° 2920, 20° 4072
La Matutina
Cabeza: 1892
1° 1892, 2° 8498, 3° 2997, 4° 4224, 5° 1378, 6° 3281, 7° 1639, 8° 6254, 9° 4291, 10° 9901, 11° 8418, 12° 2515, 13° 4259, 14° 3618, 15° 5086, 16° 1702, 17° 7183, 18° 6651, 19° 0140, 20° 7519
La Vespertina
Cabeza: 1784
1° 1784, 2° 2189, 3° 8703, 4° 1707, 5° 0497, 6° 6306, 7° 2476, 8° 6473, 9° 2285, 10° 7824, 11° 5344, 12° 4107, 13° 3154, 14° 0035, 15° 2990, 16° 8455, 17° 1704, 18° 1775, 19° 2035, 20° 3836
La Nocturna
Cabeza: 0724
1° 0724, 2° 8677, 3° 5558, 4° 0647, 5° 0210, 6° 3574, 7° 9775, 8° 4340, 9° 1637, 10° 4088, 11° 9182, 12° 1277, 13° 0234, 14° 6825, 15° 1617, 16° 5769, 17° 2772, 18° 7830, 19° 2872, 20° 7024
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 9666
1° 9666, 2° 1772, 3° 2793, 4° 7327, 5° 5083, 6° 1019, 7° 6794, 8° 7574, 9° 7949, 10° 4573, 11° 5807, 12° 9546, 13° 7388, 14° 9805, 15° 1801, 16° 8497, 17° 2031, 18° 3823, 19° 7354, 20° 6749
El Primero
Cabeza: 6228
1° 6228, 2° 7337, 3° 2235, 4° 8456, 5° 1193, 6° 9347, 7° 9640, 8° 5454, 9° 9628, 10° 7347, 11° 2830, 12° 3503, 13° 9159, 14° 5674, 15° 6242, 16° 9410, 17° 8974, 18° 4338, 19° 4973, 20° 8784
La Matutina
Cabeza: 6020
1° 6020, 2° 9556, 3° 5963, 4° 2826, 5° 8166, 6° 6406, 7° 2255, 8° 2820, 9° 4570, 10° 8678, 11° 8868, 12° 5767, 13° 2335, 14° 4316, 15° 8978, 16° 2688, 17° 6818, 18° 4332, 19° 7129, 20° 4721
La Vespertina
Cabeza: 1733
1° 1733, 2° 5269, 3° 4332, 4° 0925, 5° 2047, 6° 1511, 7° 9983, 8° 6938, 9° 0219, 10° 2874, 11° 7767, 12° 9374, 13° 3450, 14° 8939, 15° 2602, 16° 7556, 17° 5023, 18° 0501, 19° 3214, 20° 6894
La Nocturna
Cabeza: 9750
1° 9750, 2° 7261, 3° 8287, 4° 0252, 5° 1927, 6° 7781, 7° 4564, 8° 8959, 9° 9759, 10° 9726, 11° 1754, 12° 5172, 13° 3547, 14° 4606, 15° 9064, 16° 4328, 17° 8199, 18° 4504, 19° 6359, 20° 0612
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 0596
1° 0596, 2° 7378, 3° 3970, 4° 3740, 5° 4039, 6° 3403, 7° 8414, 8° 0590, 9° 5160, 10° 9320, 11° 8979, 12° 0969, 13° 9202, 14° 5472, 15° 0655, 16° 4223, 17° 4988, 18° 0264, 19° 3395, 20° 5580
El Primero
Cabeza: 1654
1° 1654, 2° 5893, 3° 2117, 4° 3832, 5° 8009, 6° 5497, 7° 9891, 8° 8354, 9° 0246, 10° 6315, 11° 7286, 12° 2196, 13° 7886, 14° 6148, 15° 8912, 16° 8135, 17° 8961, 18° 6855, 19° 2934, 20° 9653
La Matutina
Cabeza: 9344
1° 9344, 2° 7915, 3° 8793, 4° 9080, 5° 5835, 6° 8802, 7° 0042, 8° 6539, 9° 1690, 10° 2028, 11° 8756, 12° 7574, 13° 5750, 14° 7347, 15° 5151, 16° 0053, 17° 1728, 18° 1444, 19° 1468, 20° 0388
La Vespertina
Cabeza: 1128
1° 1128, 2° 5464, 3° 5530, 4° 2591, 5° 8480, 6° 5057, 7° 2608, 8° 9420, 9° 8847, 10° 4557, 11° 2944, 12° 6868, 13° 9830, 14° 9900, 15° 4923, 16° 0384, 17° 0784, 18° 7148, 19° 9161, 20° 1543
La Nocturna
Cabeza: 8207
1° 8207, 2° 9539, 3° 7873, 4° 5144, 5° 4700, 6° 3146, 7° 0231, 8° 8538, 9° 5943, 10° 3904, 11° 4847, 12° 6013, 13° 4454, 14° 0948, 15° 5641, 16° 8710, 17° 6160, 18° 7136, 19° 8808, 20° 2639
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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