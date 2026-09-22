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Resultados de las quinielas de hoy martes 22 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy martes 22 de septiembre de 2026.

Resultados de las quinielas de hoy martes 22 de septiembre de 2026.

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 22 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 0493
1° 0493, 2° 6343, 3° 1451, 4° 2333, 5° 2242, 6° 2594, 7° 3089, 8° 3985, 9° 4358, 10° 4509, 11° 8266, 12° 5968, 13° 4469, 14° 6730, 15° 2378, 16° 9114, 17° 8068, 18° 8806, 19° 9027, 20° 9688

El Primero

Cabeza: 0059
1° 0059, 2° 0510, 3° 8437, 4° 4826, 5° 2185, 6° 2771, 7° 3388, 8° 3968, 9° 4165, 10° 4712, 11° 1022, 12° 8742, 13° 9707, 14° 0317, 15° 7036, 16° 3940, 17° 8097, 18° 8947, 19° 9305, 20° 2607

La Matutina

Cabeza: 0059
1° 0059, 2° 0655, 3° 6665, 4° 1679, 5° 2442, 6° 2898, 7° 9222, 8° 1532, 9° 2342, 10° 4954, 11° 1083, 12° 5564, 13° 6222, 14° 7339, 15° 0029, 16° 7764, 17° 1550, 18° 8859, 19° 7802, 20° 9877

La Vespertina

Cabeza: 5809
1° 5809, 2° 2114, 3° 1288, 4° 3535, 5° 4443, 6° 2944, 7° 1854, 8° 3891, 9° 2658, 10° 4617, 11° 5495, 12° 5820, 13° 7068, 14° 6626, 15° 7179, 16° 8880, 17° 8110, 18° 8991, 19° 5316, 20° 9643

La Nocturna

Cabeza: 2724
1° 2724, 2° 6005, 3° 1660, 4° 1960, 5° 6791, 6° 2796, 7° 3099, 8° 8401, 9° 3992, 10° 6205, 11° 9090, 12° 5760, 13° 6469, 14° 6579, 15° 7109, 16° 9462, 17° 8406, 18° 8531, 19° 9071, 20° 7305

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 3171
1° 3171, 2° 1727, 3° 2128, 4° 3225, 5° 6879, 6° 1458, 7° 8679, 8° 3141, 9° 6862, 10° 2537, 11° 9617, 12° 8587, 13° 2427, 14° 1484, 15° 1335, 16° 9669, 17° 8504, 18° 5823, 19° 7375, 20° 3649

El Primero

Cabeza: 3819
1° 3819, 2° 7690, 3° 4476, 4° 0586, 5° 3436, 6° 1218, 7° 1525, 8° 5931, 9° 5753, 10° 1993, 11° 3377, 12° 3247, 13° 1164, 14° 3957, 15° 5281, 16° 7094, 17° 6574, 18° 4858, 19° 0201, 20° 2184

La Matutina

Cabeza: 4703
1° 4703, 2° 5593, 3° 8193, 4° 2929, 5° 1294, 6° 1650, 7° 5091, 8° 4393, 9° 7284, 10° 3799, 11° 9024, 12° 0491, 13° 7106, 14° 3691, 15° 0703, 16° 9159, 17° 0437, 18° 1839, 19° 8262, 20° 3523

La Vespertina

Cabeza: 7425
1° 7425, 2° 1646, 3° 5615, 4° 2804, 5° 0933, 6° 6423, 7° 7687, 8° 7585, 9° 5323, 10° 8670, 11° 5610, 12° 3417, 13° 7469, 14° 2027, 15° 9273, 16° 5635, 17° 1629, 18° 9456, 19° 0318, 20° 9613

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 0358
1° 0358, 2° 6506, 3° 6183, 4° 2255, 5° 2309, 6° 4590, 7° 2530, 8° 9546, 9° 7549, 10° 5546, 11° 2188, 12° 2073, 13° 7660, 14° 2949, 15° 5671, 16° 6648, 17° 0319, 18° 7446, 19° 7620, 20° 3552

El Primero

Cabeza: 0838
1° 0838, 2° 5217, 3° 7471, 4° 9289, 5° 6009, 6° 7922, 7° 3718, 8° 7402, 9° 4677, 10° 5946, 11° 1627, 12° 6093, 13° 3611, 14° 4312, 15° 7975, 16° 2326, 17° 5025, 18° 9353, 19° 2920, 20° 4072

La Matutina

Cabeza: 1892
1° 1892, 2° 8498, 3° 2997, 4° 4224, 5° 1378, 6° 3281, 7° 1639, 8° 6254, 9° 4291, 10° 9901, 11° 8418, 12° 2515, 13° 4259, 14° 3618, 15° 5086, 16° 1702, 17° 7183, 18° 6651, 19° 0140, 20° 7519

La Vespertina

Cabeza: 1784
1° 1784, 2° 2189, 3° 8703, 4° 1707, 5° 0497, 6° 6306, 7° 2476, 8° 6473, 9° 2285, 10° 7824, 11° 5344, 12° 4107, 13° 3154, 14° 0035, 15° 2990, 16° 8455, 17° 1704, 18° 1775, 19° 2035, 20° 3836

La Nocturna

Cabeza: 0724
1° 0724, 2° 8677, 3° 5558, 4° 0647, 5° 0210, 6° 3574, 7° 9775, 8° 4340, 9° 1637, 10° 4088, 11° 9182, 12° 1277, 13° 0234, 14° 6825, 15° 1617, 16° 5769, 17° 2772, 18° 7830, 19° 2872, 20° 7024

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 9666
1° 9666, 2° 1772, 3° 2793, 4° 7327, 5° 5083, 6° 1019, 7° 6794, 8° 7574, 9° 7949, 10° 4573, 11° 5807, 12° 9546, 13° 7388, 14° 9805, 15° 1801, 16° 8497, 17° 2031, 18° 3823, 19° 7354, 20° 6749

El Primero

Cabeza: 6228
1° 6228, 2° 7337, 3° 2235, 4° 8456, 5° 1193, 6° 9347, 7° 9640, 8° 5454, 9° 9628, 10° 7347, 11° 2830, 12° 3503, 13° 9159, 14° 5674, 15° 6242, 16° 9410, 17° 8974, 18° 4338, 19° 4973, 20° 8784

La Matutina

Cabeza: 6020
1° 6020, 2° 9556, 3° 5963, 4° 2826, 5° 8166, 6° 6406, 7° 2255, 8° 2820, 9° 4570, 10° 8678, 11° 8868, 12° 5767, 13° 2335, 14° 4316, 15° 8978, 16° 2688, 17° 6818, 18° 4332, 19° 7129, 20° 4721

La Vespertina

Cabeza: 1733
1° 1733, 2° 5269, 3° 4332, 4° 0925, 5° 2047, 6° 1511, 7° 9983, 8° 6938, 9° 0219, 10° 2874, 11° 7767, 12° 9374, 13° 3450, 14° 8939, 15° 2602, 16° 7556, 17° 5023, 18° 0501, 19° 3214, 20° 6894

La Nocturna

Cabeza: 9750
1° 9750, 2° 7261, 3° 8287, 4° 0252, 5° 1927, 6° 7781, 7° 4564, 8° 8959, 9° 9759, 10° 9726, 11° 1754, 12° 5172, 13° 3547, 14° 4606, 15° 9064, 16° 4328, 17° 8199, 18° 4504, 19° 6359, 20° 0612

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 0596
1° 0596, 2° 7378, 3° 3970, 4° 3740, 5° 4039, 6° 3403, 7° 8414, 8° 0590, 9° 5160, 10° 9320, 11° 8979, 12° 0969, 13° 9202, 14° 5472, 15° 0655, 16° 4223, 17° 4988, 18° 0264, 19° 3395, 20° 5580

El Primero

Cabeza: 1654
1° 1654, 2° 5893, 3° 2117, 4° 3832, 5° 8009, 6° 5497, 7° 9891, 8° 8354, 9° 0246, 10° 6315, 11° 7286, 12° 2196, 13° 7886, 14° 6148, 15° 8912, 16° 8135, 17° 8961, 18° 6855, 19° 2934, 20° 9653

La Matutina

Cabeza: 9344
1° 9344, 2° 7915, 3° 8793, 4° 9080, 5° 5835, 6° 8802, 7° 0042, 8° 6539, 9° 1690, 10° 2028, 11° 8756, 12° 7574, 13° 5750, 14° 7347, 15° 5151, 16° 0053, 17° 1728, 18° 1444, 19° 1468, 20° 0388

La Vespertina

Cabeza: 1128
1° 1128, 2° 5464, 3° 5530, 4° 2591, 5° 8480, 6° 5057, 7° 2608, 8° 9420, 9° 8847, 10° 4557, 11° 2944, 12° 6868, 13° 9830, 14° 9900, 15° 4923, 16° 0384, 17° 0784, 18° 7148, 19° 9161, 20° 1543

La Nocturna

Cabeza: 8207
1° 8207, 2° 9539, 3° 7873, 4° 5144, 5° 4700, 6° 3146, 7° 0231, 8° 8538, 9° 5943, 10° 3904, 11° 4847, 12° 6013, 13° 4454, 14° 0948, 15° 5641, 16° 8710, 17° 6160, 18° 7136, 19° 8808, 20° 2639

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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