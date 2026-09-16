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Resultados de las quinielas de hoy martes15 de septiembre de 2026

Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.

Por Héctor Bolillo
Resultados de las quinielas de hoy 

Resultados de las quinielas de hoy 

Repasá los resultados de la jornada del Martes, 15 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.

La Neuquina

La Previa

Cabeza: 4294
1° 4294, 2° 0806, 3° 1184, 4° 1698, 5° 2251, 6° 2868, 7° 4734, 8° 3990, 9° 4483, 10° 4650, 11° 5367, 12° 2138, 13° 6267, 14° 6612, 15° 6316, 16° 1486, 17° 8033, 18° 2698, 19° 6517, 20° 6781

El Primero

Cabeza: 6618
1° 6618, 2° 8118, 3° 1224, 4° 1657, 5° 2886, 6° 2610, 7° 3458, 8° 3770, 9° 4092, 10° 4774, 11° 5102, 12° 5929, 13° 6010, 14° 6973, 15° 5496, 16° 5363, 17° 4595, 18° 8588, 19° 9687, 20° 5463

La Matutina

Cabeza: 0310
1° 0310, 2° 8444, 3° 7820, 4° 1536, 5° 2057, 6° 2669, 7° 3258, 8° 2502, 9° 5038, 10° 4575, 11° 5182, 12° 5815, 13° 6031, 14° 5622, 15° 2027, 16° 7776, 17° 9251, 18° 8863, 19° 9265, 20° 9912

La Vespertina

No se registraron resultados para este sorteo.

La Nocturna

Cabeza: 9048
1° 9048, 2° 2663, 3° 1244, 4° 1737, 5° 3000, 6° 2728, 7° 3426, 8° 3528, 9° 7928, 10° 4685, 11° 2901, 12° 5792, 13° 6234, 14° 3103, 15° 6397, 16° 5841, 17° 8263, 18° 8693, 19° 9472, 20° 7028

La Rionegrina

La Previa

Cabeza: 8125
1° 8125, 2° 9374, 3° 3023, 4° 6771, 5° 4489, 6° 9985, 7° 6148, 8° 9771, 9° 4577, 10° 7485, 11° 9308, 12° 2143, 13° 2215, 14° 0518, 15° 4623, 16° 7719, 17° 6081, 18° 1163, 19° 4610, 20° 1015

El Primero

Cabeza: 5851
1° 5851, 2° 3076, 3° 9654, 4° 6561, 5° 0770, 6° 5374, 7° 4967, 8° 3797, 9° 1635, 10° 8704, 11° 5279, 12° 1861, 13° 3426, 14° 9427, 15° 1532, 16° 7709, 17° 4897, 18° 7509, 19° 3567, 20° 5379

La Matutina

Cabeza: 6790
1° 6790, 2° 6011, 3° 7564, 4° 3613, 5° 5294, 6° 9202, 7° 4514, 8° 6850, 9° 6079, 10° 1712, 11° 9385, 12° 8869, 13° 4916, 14° 3986, 15° 3636, 16° 4993, 17° 9152, 18° 1913, 19° 1129, 20° 6817

La Vespertina

Cabeza: 6553
1° 6553, 2° 0711, 3° 8763, 4° 6457, 5° 7162, 6° 7309, 7° 1166, 8° 3389, 9° 2757, 10° 3302, 11° 9421, 12° 7232, 13° 2474, 14° 5064, 15° 2881, 16° 8967, 17° 8953, 18° 2051, 19° 5044, 20° 7410

La Nocturna

No se registraron resultados para este sorteo.

Quiniela de la Ciudad

La Previa

Cabeza: 3609
1° 3609, 2° 2022, 3° 0201, 4° 2481, 5° 2109, 6° 2663, 7° 6086, 8° 9135, 9° 3117, 10° 3251, 11° 0693, 12° 7211, 13° 7622, 14° 7268, 15° 6729, 16° 7577, 17° 1207, 18° 0299, 19° 9615, 20° 2197

El Primero

Cabeza: 1205
1° 1205, 2° 1259, 3° 5640, 4° 2475, 5° 7833, 6° 8079, 7° 7350, 8° 6323, 9° 2996, 10° 5611, 11° 7498, 12° 8223, 13° 9585, 14° 4110, 15° 6164, 16° 1109, 17° 8286, 18° 8645, 19° 6963, 20° 1201

La Matutina

Cabeza: 4563
1° 4563, 2° 4290, 3° 8068, 4° 2532, 5° 9658, 6° 0562, 7° 1642, 8° 7613, 9° 3376, 10° 7481, 11° 4062, 12° 3284, 13° 7888, 14° 0013, 15° 4533, 16° 5321, 17° 2662, 18° 6884, 19° 5828, 20° 7511

La Vespertina

Cabeza: 4714
1° 4714, 2° 4625, 3° 8280, 4° 8812, 5° 1125, 6° 1852, 7° 8675, 8° 2702, 9° 5546, 10° 1423, 11° 6849, 12° 8064, 13° 9570, 14° 8154, 15° 3726, 16° 4246, 17° 1090, 18° 0938, 19° 9109, 20° 4804

La Nocturna

Cabeza: 1265
1° 1265, 2° 7316, 3° 6078, 4° 0977, 5° 7143, 6° 1875, 7° 9973, 8° 4877, 9° 7467, 10° 3527, 11° 4028, 12° 1802, 13° 4626, 14° 5595, 15° 8286, 16° 4893, 17° 8242, 18° 4964, 19° 9262, 20° 9190

Quiniela de Provincia

La Previa

Cabeza: 0475
1° 0475, 2° 5342, 3° 5065, 4° 6544, 5° 3729, 6° 1137, 7° 3924, 8° 3399, 9° 1657, 10° 1276, 11° 8624, 12° 5627, 13° 6106, 14° 8585, 15° 4434, 16° 4999, 17° 7159, 18° 1530, 19° 0535, 20° 4559

El Primero

Cabeza: 1014
1° 1014, 2° 2740, 3° 2708, 4° 9122, 5° 4146, 6° 8528, 7° 4977, 8° 2843, 9° 0891, 10° 6573, 11° 7408, 12° 8409, 13° 8914, 14° 5437, 15° 9506, 16° 4989, 17° 0887, 18° 5114, 19° 2006, 20° 5709

La Matutina

Cabeza: 1977
1° 1977, 2° 6484, 3° 0615, 4° 1745, 5° 9440, 6° 6943, 7° 8748, 8° 4116, 9° 6487, 10° 6627, 11° 2346, 12° 6761, 13° 8179, 14° 7434, 15° 5574, 16° 7614, 17° 3647, 18° 8014, 19° 6747, 20° 5184

La Vespertina

Cabeza: 1298
1° 1298, 2° 3975, 3° 6472, 4° 7867, 5° 8015, 6° 7202, 7° 2234, 8° 3223, 9° 5994, 10° 7096, 11° 2310, 12° 7854, 13° 8469, 14° 3705, 15° 5657, 16° 3126, 17° 6914, 18° 4749, 19° 8750, 20° 0803

La Nocturna

Cabeza: 5698
1° 5698, 2° 3612, 3° 2663, 4° 6006, 5° 9619, 6° 5878, 7° 7819, 8° 7727, 9° 4883, 10° 5253, 11° 6822, 12° 8237, 13° 1225, 14° 3039, 15° 6093, 16° 8547, 17° 7326, 18° 5037, 19° 6367, 20° 6329

Quiniela de Córdoba

La Previa

Cabeza: 7175
1° 7175, 2° 6213, 3° 0600, 4° 6132, 5° 4016, 6° 7131, 7° 7171, 8° 0708, 9° 8784, 10° 9863, 11° 1507, 12° 8403, 13° 7172, 14° 6141, 15° 5320, 16° 5885, 17° 9960, 18° 7923, 19° 8803, 20° 4552

El Primero

Cabeza: 6037
1° 6037, 2° 4464, 3° 3817, 4° 0511, 5° 7142, 6° 2980, 7° 4016, 8° 2180, 9° 9917, 10° 7216, 11° 2004, 12° 1110, 13° 2304, 14° 6161, 15° 4038, 16° 2271, 17° 3041, 18° 6231, 19° 9570, 20° 9895

La Matutina

Cabeza: 7105
1° 7105, 2° 6017, 3° 7170, 4° 2174, 5° 6275, 6° 6176, 7° 8973, 8° 7613, 9° 7509, 10° 9718, 11° 7612, 12° 5191, 13° 9317, 14° 3597, 15° 1823, 16° 6154, 17° 6635, 18° 6293, 19° 4179, 20° 6851

La Vespertina

Cabeza: 9565
1° 9565, 2° 4923, 3° 9252, 4° 3088, 5° 8741, 6° 9034, 7° 4722, 8° 2305, 9° 3282, 10° 1801, 11° 7683, 12° 8777, 13° 1949, 14° 7664, 15° 7654, 16° 1955, 17° 7085, 18° 6680, 19° 5166, 20° 4659

La Nocturna

Cabeza: 6696
1° 6696, 2° 0064, 3° 8457, 4° 8813, 5° 5785, 6° 7920, 7° 0206, 8° 1444, 9° 4220, 10° 8919, 11° 5493, 12° 4998, 13° 8470, 14° 9705, 15° 9879, 16° 8650, 17° 0931, 18° 7467, 19° 6601, 20° 6731

Juego responsable

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.

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