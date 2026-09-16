Resultados de las quinielas de hoy martes15 de septiembre de 2026
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 15 de septiembre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 4294
1° 4294, 2° 0806, 3° 1184, 4° 1698, 5° 2251, 6° 2868, 7° 4734, 8° 3990, 9° 4483, 10° 4650, 11° 5367, 12° 2138, 13° 6267, 14° 6612, 15° 6316, 16° 1486, 17° 8033, 18° 2698, 19° 6517, 20° 6781
El Primero
Cabeza: 6618
1° 6618, 2° 8118, 3° 1224, 4° 1657, 5° 2886, 6° 2610, 7° 3458, 8° 3770, 9° 4092, 10° 4774, 11° 5102, 12° 5929, 13° 6010, 14° 6973, 15° 5496, 16° 5363, 17° 4595, 18° 8588, 19° 9687, 20° 5463
La Matutina
Cabeza: 0310
1° 0310, 2° 8444, 3° 7820, 4° 1536, 5° 2057, 6° 2669, 7° 3258, 8° 2502, 9° 5038, 10° 4575, 11° 5182, 12° 5815, 13° 6031, 14° 5622, 15° 2027, 16° 7776, 17° 9251, 18° 8863, 19° 9265, 20° 9912
La Vespertina
No se registraron resultados para este sorteo.
La Nocturna
Cabeza: 9048
1° 9048, 2° 2663, 3° 1244, 4° 1737, 5° 3000, 6° 2728, 7° 3426, 8° 3528, 9° 7928, 10° 4685, 11° 2901, 12° 5792, 13° 6234, 14° 3103, 15° 6397, 16° 5841, 17° 8263, 18° 8693, 19° 9472, 20° 7028
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 8125
1° 8125, 2° 9374, 3° 3023, 4° 6771, 5° 4489, 6° 9985, 7° 6148, 8° 9771, 9° 4577, 10° 7485, 11° 9308, 12° 2143, 13° 2215, 14° 0518, 15° 4623, 16° 7719, 17° 6081, 18° 1163, 19° 4610, 20° 1015
El Primero
Cabeza: 5851
1° 5851, 2° 3076, 3° 9654, 4° 6561, 5° 0770, 6° 5374, 7° 4967, 8° 3797, 9° 1635, 10° 8704, 11° 5279, 12° 1861, 13° 3426, 14° 9427, 15° 1532, 16° 7709, 17° 4897, 18° 7509, 19° 3567, 20° 5379
La Matutina
Cabeza: 6790
1° 6790, 2° 6011, 3° 7564, 4° 3613, 5° 5294, 6° 9202, 7° 4514, 8° 6850, 9° 6079, 10° 1712, 11° 9385, 12° 8869, 13° 4916, 14° 3986, 15° 3636, 16° 4993, 17° 9152, 18° 1913, 19° 1129, 20° 6817
La Vespertina
Cabeza: 6553
1° 6553, 2° 0711, 3° 8763, 4° 6457, 5° 7162, 6° 7309, 7° 1166, 8° 3389, 9° 2757, 10° 3302, 11° 9421, 12° 7232, 13° 2474, 14° 5064, 15° 2881, 16° 8967, 17° 8953, 18° 2051, 19° 5044, 20° 7410
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 3609
1° 3609, 2° 2022, 3° 0201, 4° 2481, 5° 2109, 6° 2663, 7° 6086, 8° 9135, 9° 3117, 10° 3251, 11° 0693, 12° 7211, 13° 7622, 14° 7268, 15° 6729, 16° 7577, 17° 1207, 18° 0299, 19° 9615, 20° 2197
El Primero
Cabeza: 1205
1° 1205, 2° 1259, 3° 5640, 4° 2475, 5° 7833, 6° 8079, 7° 7350, 8° 6323, 9° 2996, 10° 5611, 11° 7498, 12° 8223, 13° 9585, 14° 4110, 15° 6164, 16° 1109, 17° 8286, 18° 8645, 19° 6963, 20° 1201
La Matutina
Cabeza: 4563
1° 4563, 2° 4290, 3° 8068, 4° 2532, 5° 9658, 6° 0562, 7° 1642, 8° 7613, 9° 3376, 10° 7481, 11° 4062, 12° 3284, 13° 7888, 14° 0013, 15° 4533, 16° 5321, 17° 2662, 18° 6884, 19° 5828, 20° 7511
La Vespertina
Cabeza: 4714
1° 4714, 2° 4625, 3° 8280, 4° 8812, 5° 1125, 6° 1852, 7° 8675, 8° 2702, 9° 5546, 10° 1423, 11° 6849, 12° 8064, 13° 9570, 14° 8154, 15° 3726, 16° 4246, 17° 1090, 18° 0938, 19° 9109, 20° 4804
La Nocturna
Cabeza: 1265
1° 1265, 2° 7316, 3° 6078, 4° 0977, 5° 7143, 6° 1875, 7° 9973, 8° 4877, 9° 7467, 10° 3527, 11° 4028, 12° 1802, 13° 4626, 14° 5595, 15° 8286, 16° 4893, 17° 8242, 18° 4964, 19° 9262, 20° 9190
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 0475
1° 0475, 2° 5342, 3° 5065, 4° 6544, 5° 3729, 6° 1137, 7° 3924, 8° 3399, 9° 1657, 10° 1276, 11° 8624, 12° 5627, 13° 6106, 14° 8585, 15° 4434, 16° 4999, 17° 7159, 18° 1530, 19° 0535, 20° 4559
El Primero
Cabeza: 1014
1° 1014, 2° 2740, 3° 2708, 4° 9122, 5° 4146, 6° 8528, 7° 4977, 8° 2843, 9° 0891, 10° 6573, 11° 7408, 12° 8409, 13° 8914, 14° 5437, 15° 9506, 16° 4989, 17° 0887, 18° 5114, 19° 2006, 20° 5709
La Matutina
Cabeza: 1977
1° 1977, 2° 6484, 3° 0615, 4° 1745, 5° 9440, 6° 6943, 7° 8748, 8° 4116, 9° 6487, 10° 6627, 11° 2346, 12° 6761, 13° 8179, 14° 7434, 15° 5574, 16° 7614, 17° 3647, 18° 8014, 19° 6747, 20° 5184
La Vespertina
Cabeza: 1298
1° 1298, 2° 3975, 3° 6472, 4° 7867, 5° 8015, 6° 7202, 7° 2234, 8° 3223, 9° 5994, 10° 7096, 11° 2310, 12° 7854, 13° 8469, 14° 3705, 15° 5657, 16° 3126, 17° 6914, 18° 4749, 19° 8750, 20° 0803
La Nocturna
Cabeza: 5698
1° 5698, 2° 3612, 3° 2663, 4° 6006, 5° 9619, 6° 5878, 7° 7819, 8° 7727, 9° 4883, 10° 5253, 11° 6822, 12° 8237, 13° 1225, 14° 3039, 15° 6093, 16° 8547, 17° 7326, 18° 5037, 19° 6367, 20° 6329
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 7175
1° 7175, 2° 6213, 3° 0600, 4° 6132, 5° 4016, 6° 7131, 7° 7171, 8° 0708, 9° 8784, 10° 9863, 11° 1507, 12° 8403, 13° 7172, 14° 6141, 15° 5320, 16° 5885, 17° 9960, 18° 7923, 19° 8803, 20° 4552
El Primero
Cabeza: 6037
1° 6037, 2° 4464, 3° 3817, 4° 0511, 5° 7142, 6° 2980, 7° 4016, 8° 2180, 9° 9917, 10° 7216, 11° 2004, 12° 1110, 13° 2304, 14° 6161, 15° 4038, 16° 2271, 17° 3041, 18° 6231, 19° 9570, 20° 9895
La Matutina
Cabeza: 7105
1° 7105, 2° 6017, 3° 7170, 4° 2174, 5° 6275, 6° 6176, 7° 8973, 8° 7613, 9° 7509, 10° 9718, 11° 7612, 12° 5191, 13° 9317, 14° 3597, 15° 1823, 16° 6154, 17° 6635, 18° 6293, 19° 4179, 20° 6851
La Vespertina
Cabeza: 9565
1° 9565, 2° 4923, 3° 9252, 4° 3088, 5° 8741, 6° 9034, 7° 4722, 8° 2305, 9° 3282, 10° 1801, 11° 7683, 12° 8777, 13° 1949, 14° 7664, 15° 7654, 16° 1955, 17° 7085, 18° 6680, 19° 5166, 20° 4659
La Nocturna
Cabeza: 6696
1° 6696, 2° 0064, 3° 8457, 4° 8813, 5° 5785, 6° 7920, 7° 0206, 8° 1444, 9° 4220, 10° 8919, 11° 5493, 12° 4998, 13° 8470, 14° 9705, 15° 9879, 16° 8650, 17° 0931, 18° 7467, 19° 6601, 20° 6731
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
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