Se viene un anticiclón que cambiará el pronóstico y traerá lluvias antes de la primavera

Se viene una semana de fuertes contrastes, con frío intenso, recuperación de las temperaturas, ráfagas de más de 85 km/h y nuevas precipitaciones.

La Patagonia atraviesa una semana marcada por fuertes contrastes meteorológicos en la antesala de la primavera. Luego del ingreso de aire de origen antártico, la región tendrá una breve mejora en las condiciones, un progresivo ascenso de las temperaturas y un nuevo incremento del viento durante los próximos días.

El cambio estará relacionado con el ingreso de una dorsal de alta presión , que permitirá reducir temporalmente la inestabilidad sobre buena parte de la región. Sin embargo, el desplazamiento posterior del anticiclón hacia el noreste favorecerá el avance de otro sistema frontal desde el océano Pacífico.

De acuerdo con el pronóstico difundido por Meteored, este nuevo frente provocará lluvias y nevadas en sectores cordilleranos, mientras que durante el miércoles también se intensificarán las ráfagas en distintas provincias patagónicas.

El anticiclón que modificará las condiciones en la Patagonia

El frente frío se desplazará hacia el océano y una dorsal de alta presión se extenderá sobre gran parte de la Patagonia. Esta configuración favorecerá una disminución general de la inestabilidad, con escasas precipitaciones durante las primeras horas de la jornada.

Tras el paso del frente, algunas localidades del sur patagónico podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a los -10°C. Sin embargo, la masa de aire frío no tendrá la misma intensidad sobre el norte de la región.

A una semana del #equinoccio (la #primavera astronómica llega el martes 22 de septiembre a las 21.04 HOA), tendremos fluctuaciones térmicas destacadas típicas de esta estación de transición, y el paso de algunas #tormentas. Más info https://t.co/xQ6bZuqH6W https://t.co/8ZRQP0UYqL — Meteored Argentina (@MeteoredAR) September 15, 2026

El viento también perderá fuerza de manera transitoria, aunque todavía se esperan ráfagas moderadas, cercanas a los 50 kilómetros por hora, principalmente en sectores del oeste de Chubut y Río Negro.

Hacia la noche comenzará a aproximarse un nuevo sistema frontal desde el sur de Chile. En un primer momento, su avance no generará efectos significativos sobre el territorio argentino.

Cómo cambiarán las temperaturas

La presencia del anticiclón permitirá una recuperación térmica en el extremo sur. Ushuaia alcanzará alrededor de 3°C y Río Gallegos podría llegar a los 8°C, luego de un comienzo de semana con registros cercanos o inferiores a 0°C.

El norte de la Patagonia, estará marcado por un descenso temporal de las temperaturas. Neuquén tendrá una máxima cercana a los 14°C, Bariloche rondará los 8°C y la Línea Sur de Río Negro se ubicará alrededor de los 10°C.

Se adelanta la tormenta de Santa Rosa: cuándo llegarían las fuertes lluvias

El escenario cambiará nuevamente durante el miércoles, cuando el anticiclón se desplace hacia el noreste. A partir de ese momento, el ambiente se volverá considerablemente más templado en el norte patagónico.

Trelew podría alcanzar los 21°C, mientras que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén tendrá máximas de entre 19°C y 20°C. En algunos sectores del valle inferior del río Chubut y de los valles del río Negro incluso podrían superarse los 20°C.

El ascenso térmico estará acompañado por condiciones mayormente secas y poca nubosidad en buena parte del norte patagónico. El contraste será marcado con el extremo austral: Ushuaia apenas llegará a 1°C y Bariloche tendrá una máxima estimada de unos 8°C.

Dónde volverán las lluvias y las nevadas

El miércoles, mientras el norte de la Patagonia registre temperaturas más templadas, un nuevo frente avanzará desde el océano Pacífico y provocará nevadas sobre la cordillera de Santa Cruz.

También se esperan precipitaciones en forma de lluvia o nieve en los sectores elevados de Chubut. De todos modos, la mayor actividad del sistema frontal se mantendrá del lado chileno y, sobre territorio argentino, las precipitaciones serán más acotadas y estarán concentradas principalmente en las zonas cordilleranas.

En Ushuaia también podrían registrarse algunos chaparrones de nieve, en un contexto de temperaturas muy bajas.

A la vez, el viento volverá a ganar protagonismo durante el miércoles. En la estepa de Chubut, las ráfagas podrían superar los 85 kilómetros por hora, mientras que en el norte de la Patagonia las temperaturas treparán hasta ubicarse por encima de los 20°C en algunos puntos.

De esta manera, la región afrontará los últimos días antes de la primavera con un marcado contraste: frío intenso y nevadas en el extremo sur y la cordillera, mientras el norte patagónico tendrá un importante repunte de las temperaturas y nuevas ráfagas de viento.