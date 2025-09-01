Salió elegido el mejor alfajor del mundo, pero recibió cientos de críticas: el motivo

Nació en plena pandemia y ya fue reconocido con el máximo galardón internacional. Sin embargo, el desafío ambiental abre un debate sobre su futuro.

El Mejor Alfajor del Mundo 2025 es de chocolate relleno con dulce de leche y dulce de frambuesa, una original y tentadora combinación.

El alfajor que ganó el máximo galardón en el Mundial del Alfajor 2025 no salió de una gran fábrica ni de una cocina industrial, sino de una chacra en Chubut. A pesar del premio, el producto fue muy criticado tanto por otras fábricas, como por los mismos clientes. A continuación, los motivos.

Detrás de esa medalla está Almendra Guillier , creadora de Los Retamos , una marca nacida casi por casualidad en plena pandemia y que hoy se transformó en sinónimo de calidad y orgullo patagónico.

La clave de sus alfajores está en la materia prima: nueces , frambuesas y otros ingredientes de la chacra familiar que llevan impreso el sello de la tierra. Esa cercanía con el origen no solo garantiza un sabor auténtico, sino también una identidad única que los diferencia de lo que se encuentra en las góndolas.

El gran protagonista fue el alfajor de nuez, elegido como el Mejor del Mundo, acompañado por el de frambuesa, que obtuvo la medalla de oro. Desde entonces, las ventas de Los Retamos se triplicaron y la historia de esta emprendedora chubutense comenzó a recorrer el país, demostrando que los golpes de suerte también pueden marcar un nuevo destino.

Es el mejor del mundo, pero no es sustentable

El camino hacia la excelencia todavía tiene un desafío pendiente: la sustentabilidad. Aunque los alfajores están elaborados con productos naturales y de cercanía, su envoltorio no es sustentable, hecho que además de recibir cientos de críticas, abre una discusión necesaria sobre el impacto ambiental del packaging en la industria alimentaria: lograr que un producto de la tierra también lo sea en su presentación.

La historia detrás del mejor alfajor del mundo

Almendra Guillier es la creadora del Mejor Alfajor del Mundo 2025 con su marca Los Retamos. Nacida en El Hoyo, Chubut, se formó en gastronomía en la Escuela de Hotelería de Bariloche y trabajó varios años en hoteles y restaurantes. El ritmo intenso de las cocinas la llevó a buscar un cambio y a dedicarse a la administración, convencida de que su etapa en la cocina había quedado atrás.

“Estaba aburrida, sola, y quería comer algo dulce. Decidí hacerme un alfajor con lo que tenía: chocolate, dulce de leche y un dulce de frambuesa orgánico que había hecho mi mamá”, recuerda. La receta rindió más de lo esperado, compartió los alfajores con amigos y vecinos, y la devolución fue unánime: todos querían más.

Aljafor En el primer puesto de Mejor Alfajor del Mundo 2025 se ubicó la golosina producida por la fábrica Chacra Los Retamos, del Hoyo, Chubut

Lo que empezó como un pasatiempo se transformó en un emprendimiento. En solo dos meses, la demanda era tan grande que Almendra renunció a su trabajo para dedicarse de lleno a la producción. “La vida me estaba mostrando que la gente quería alfajores. Lo tomé como una señal y me entregué a eso que estaba pasando”, dice.

De la cocina de su casa pasó al quincho de sus padres, que convirtió en fábrica con todo lo necesario para producir a nivel nacional. Allí mismo, en la chacra familiar, nacen varios de los ingredientes que dan identidad a sus alfajores: frambuesas, frutillas y nueces cultivadas en la tierra patagónica. Incluso el nombre de la marca guarda esa raíz: Los Retamos homenajea a las flores lilas que crecían en el lugar y que bautizaron el predio de sus bisabuelos como “el retamal”.

El reconocimiento no tardó en llegar. Tras varias menciones en ediciones anteriores, este año Los Retamos obtuvo el premio mayor en el Mundial del Alfajor 2025: el de nuez fue elegido como el Mejor del Mundo y el de frambuesa recibió la medalla de oro. “Es la tercera vez que ganamos, pero la primera que alcanzamos el premio mayor”, celebra Almendra. Desde entonces, las ventas se triplicaron y el sueño patagónico ya recorre todo el país.

Qué precio tiene el mejor alfajor del mundo

Hoy, los alfajores se venden a través de la tienda online de la marca, disponible en Instagram, con envíos a toda la Argentina en pocos días. El alfajor campeón de nuez cuesta $3.800 y el de frambuesa con dulce de leche, $4.100. Por el momento no hay revendedores, aunque Guillier planea sumar locales una vez que baje el furor inicial.