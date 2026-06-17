"Sanador y devoto": el misterioso fallecimiento del creador de una estatua gigante de San La Muerte

El hombre se había vuelto popular en los últimos días por su polémica creación de 13 metros al costado de la ruta. Qué se sabe hasta el momento.

La imponente estatua se convirtió en un punto de referencia para vecinos y gente que pasaba por el lugar.

Este martes se conoció el misterioso fallecimiento de un hombre que creó una polémica estatua de 13 metros de San La Muerte. La Justicia se encuentra en plena investigación para conocer cuáles fueron las causas que rodearon su deceso.

La imponente estatua, ubicada sobre la ruta 1 en el paraje La Bajada, en Santiago del Estero, se convirtió en un punto de referencia para vecinos y gente que pasaba por el lugar. El hombre fue identificado como Daniel Oscar Quinteros , de 58 años, quien se definía como "sanador" y devoto .

El hecho ocurrió este martes por la tarde en una vivienda del barrio Ampliación 25 de Mayo. Según informaron fuentes policiales, el personal médico se hizo presente en el lugar alrededor de las 19:30 horas tras recibir un llamado de alerta, pero al arribar constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La causa de la muerte aún no fue establecida, por lo que en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente. La principal hipótesis médica preliminar apunta a un posible paro cardíaco, aunque el caso quedó caratulado bajo la órbita de la fiscal de turno, Ximena Jerez.

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Qué se sabe del fallecimiento del devoto de San La Muerte

La fiscal dispuso de inmediato una serie de medidas de rigor para descartar cualquier sospecha de criminalidad o factores externos.

La pieza clave para reconstruir las últimas horas de Quinteros, es el testimonio de una mujer de 45 años que se encontraba junto a él al momento del desenlace.

La fiscalía ordenó la realización de la autopsia y el secuestro de los celulares hallados en la escena. Además, peritos forenses analizan distintos elementos recolectados en la vivienda, así como también restos de alimentos, bebidas y medicamentos que el hombre pudo haber consumido antes de descompensarse.

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El imponente monumento a San La Muerte

A principios de mayo, Daniel cobró notoriedad a nivel nacional por la imponente obra que financió y construyó en lo que el llamaba el "Campito de la Sanación". Según medios locales, se definía con total orgullo como un "hijo de Dios y creyente del amor de Jesucristo, el Gauchito Gil y San La Muerte".

La figura llamaba la atención de los automovilistas por un sistema de iluminación roja en sus ojos que encandilaba durante la noche. En aquel momento de construcción, Quinteros explicó que esta creación respondía a una promesa que le había hecho al santo pagano hace muchos años por la milagrosa recuperación de la salud de un sobrino.

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"No me meto con ninguna religión", había manifestado semanas atrás el hombre en defensa de su santuario, luego de que un sector de la comunidad y abogados locales presentaran quejas e intentaran remover la gigantesca obra por considerarla "un uso abusivo del derecho".

De manera paralela, el vertiginoso crecimiento del santuario también reavivó viejos expedientes judiciales y sacó a la luz una serie de delicadas acusaciones. Según trascendió, la Justicia provincial lo investigaba por una presunta participación en violentos conflictos de tierras en el interior santiagueño.

"Son todas mentiras, el campo es mío y yo soy un trabajador", había asegurado en una entrevista para limpiar su nombre.