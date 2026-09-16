Se atragantó mientras almorzaba con sus hijos y murió: la víctima tenía 30 años

La mujer compartía el almuerzo con su madre y sus dos hijos cuando un alimento le obstruyó las vías respiratorias. Ocurrió en Santiago del Estero

Una tragedia conmocionó este domingo al mediodía a la localidad de Sumampa , en la provincia de Santiago del Estero . Una mujer de 30 años, identificada como Vanina Soledad Sosa , murió tras atragantarse con un alimento mientras almorzaba en su domicilio junto a su madre y sus dos hijos: un varón de 11 años y una nena de 6.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.30 y pese al rápido traslado al hospital local y a las maniobras de reanimación del personal médico, la mujer no pudo ser salvada.

Al advertir la gravedad de la situación, los dos niños salieron corriendo a la calle en busca de ayuda. Un hombre que pasaba por el lugar ingresó a la vivienda, encontró a Sosa en estado crítico y la trasladó en su auto particular hasta el hospital más cercano. El personal de guardia la recibió de inmediato y realizó maniobras de desobstrucción y reanimación cardiopulmonar, pero la mujer falleció pocos minutos después de su ingreso al centro asistencial.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, dependiente de la Seccional 15 de Ojo de Agua, se hicieron presentes en el hospital y tomaron declaraciones a los familiares. El caso fue caratulado inicialmente como muerte natural, a la espera de la certificación médica del deceso para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La maniobra de Heimlich: cómo actuar ante un episodio de atragantamiento

Los episodios de obstrucción de vías respiratorias por alimentos pueden ocurrir en cualquier momento y la velocidad de respuesta es determinante. La maniobra de Heimlich es el procedimiento más efectivo para desobstruir las vías respiratorias en una persona consciente que se está atragantando.

Consiste en pararse detrás de la persona, rodearla con los brazos, colocar un puño cerrado entre el ombligo y el esternón y aplicar compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba hasta expulsar el objeto. Si la persona pierde el conocimiento, debe llamarse al 107 de inmediato e iniciar maniobras de RCP mientras llega la asistencia médica.