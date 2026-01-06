Se esperan tormentas con actividad eléctrica, fuertes vientos y granizo: la alerta del SMN

Hay una alerta que tendrá fuerte impacto en varias zonas, donde además se esperan abundante caída de agua en cortos períodos.

Una de las alertas emitidas por el SMN alcanza nivel amarillo en varias provincias.

Los primeros días del año están marcados por una inestabilidad climática que impacta en varias partes del país, donde se espera la presencia de fuertes fenómenos,

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por intensas tormentas que se registrarán en varias provincias durante este martes 6 de enero.

El organismo informó que siete provincias están alcanzadas por el aviso que anticipa “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Fuertes tormentas con viento y granizo: en qué zonas impactará la alerta

El SMN emitió la alerta de nivel amarillo y detalló que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

tormentas

Esta advertencia afectará algunas zonas de La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires (no incluye CABA), San Luis, Mendoza y La Pampa para hoy, martes 6 de enero de 2026.

La alerta también afectará a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa se prevén valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm, mientras que en La Rioja, Mendoza y San Luis, los registros podrían oscilar entre 20 y 50 mm.

Todas las zonas afectadas por la alerta amarilla

El organismo nacional indicó a qué hora se esperan las tormentas en cada provincia:

San Luis : mañana, tarde y noche.

: mañana, tarde y noche. La Pampa : tarde.

: tarde. Mendoza : tarde.

: tarde. Buenos Aires : tarde y noche.

: tarde y noche. Santa Fe : tarde y noche.

: tarde y noche. Córdoba : tarde y noche.

: tarde y noche. La Rioja: noche.

mapa_alertas (31)

Las recomendaciones del SMN ante la vigencia de la alerta amarilla por fuertes tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Clima en Neuquén: tras la tormenta, qué dice el pronóstico para este martes

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada -otra vez- por el calor y la inestabilidad en gran parte del territorio neuquino, luego de la fuerte tormenta registrada durante la noche del lunes y la pasada madrugada, que afectó principalmente al Alto Valle y la zona centro de la provincia.

En la ciudad de Neuquén y alrededores, se prevé una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado por la mañana y una máxima que podría superar los 33°C por la tarde. La humedad será elevada, con vientos moderados del sector noreste, y hay probabilidad de chaparrones aislados hacia el atardecer y primeras horas de la noche.

Tormenta Neuquén (1) Vecinos reportaron problemas en buena parte de Neuquén.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también anticipó condiciones inestables para el norte de la provincia y la zona de Añelo, donde se registraron ráfagas intensas durante la tormenta. Para hoy, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, con temperaturas cercanas a los 35°C, y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas por la tarde.

En el sur neuquino, se espera un sábado con cielo mayormente cubierto, temperaturas entre los 11°C y 26°C, y probabilidad de lluvias intermitentes. El episodio tormentoso de la noche anterior dejó acumulados significativos en algunos sectores, aunque sin reportes de daños mayores hasta el momento.

Para la zona cordillerana y la región centro-oeste, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con mejoras temporarias. El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias para sectores de Aluminé, Caviahue y Villa Pehuenia, donde se recomienda precaución ante posibles crecidas de arroyos y caminos resbaladizos.