Clima en Neuquén: tras la tormenta, qué dice el pronóstico para este martes

Luego de las lluvias intensas de la madrugada, se esperan temperaturas elevadas y nuevas precipitaciones en distintas zonas de la provincia

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes 6 de enero, la jornada estará marcada -otra vez- por el calor y la inestabilidad en gran parte del territorio neuquino, luego de la fuerte tormenta registrada durante la noche del lunes y la pasada madrugada, que afectó principalmente al Alto Valle y la zona centro de la provincia.

En la ciudad de Neuquén y alrededores, se prevé una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado por la mañana y una máxima que podría superar los 33°C por la tarde. La humedad será elevada, con vientos moderados del sector noreste, y hay probabilidad de chaparrones aislados hacia el atardecer y primeras horas de la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) también anticipó condiciones inestables para el norte de la provincia y la zona de Añelo, donde se registraron ráfagas intensas durante la tormenta. Para hoy, el cielo permanecerá parcialmente cubierto, con temperaturas cercanas a los 35°C, y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas por la tarde.

tormenta nqn alerta

En el sur neuquino, se espera un sábado con cielo mayormente cubierto, temperaturas entre los 11°C y 26°C, y probabilidad de lluvias intermitentes. El episodio tormentoso de la noche anterior dejó acumulados significativos en algunos sectores, aunque sin reportes de daños mayores hasta el momento.

Para la zona cordillerana y la región centro-oeste, se mantendrán las condiciones de inestabilidad con mejoras temporarias. El SMN emitió un alerta amarillo por lluvias para sectores de Aluminé, Caviahue y Villa Pehuenia, donde se recomienda precaución ante posibles crecidas de arroyos y caminos resbaladizos.

El pronóstico extendido indica que el miércoles continuará con temperaturas elevadas, mayor estabilidad y buen tiempo en la mayoría de las localidades. Sin embargo, se mantiene la vigilancia meteorológica por posibles tormentas de evolución rápida, típicas del verano patagónico.