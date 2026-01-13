Se esperan vientos de más de 90 km/h, fuertes lluvias y granizo: la alerta del SMN

Se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 60 mm acompañadas de actividad eléctrica.

La Nube de polvo en la ruta, por los vientos en Chubut sigue siendo una constante en gran parte del país, donde además de las altas temperaturas se esperan fuertes tormentas, lluvias y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel amarillo para este martes 13 de enero, que afectará a siete provincias.

Los especialistas advirtieron por lluvias y tormentas de distinta intensidad que podrían incluir fuerte actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo.

A qué zonas afectará la alerta por tormentas

Según precisó el organismo nacional, rige una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm. Estas condiciones afectarán a las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero.

Asimismo, otra alerta amarilla está vigente durante la noche por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm. Estas condiciones afectará a las provincias de Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy.

mapa_alertas (36)

Mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego también rige una alerta amarilla por lluvias. El área será afectada por lluvias con valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm.

En Santa Cruz, las precipitaciones se esperan por la tarde en las zonas cordilleranas del sur y hacia la noche en el norte; en Tierra del Fuego, se prevén hacia la tarde.

Recomendaciones del SMN ante el pronóstico de tormentas:

Evitá salir

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por fuertes vientos

Por otro lado, el SMN emitió otra alerta de nivel amarillo por fuertes vientos durante la mañana y la tarde por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Está alerta alcanzará únicamente a la provincia de Santa Cruz.

Nube de polvo en la ruta, por los vientos en Chubut

Recomendaciones ante la alerta amarilla por vientos:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en Neuquén

Este martes 13 de enero, el clima en gran parte de la provincia de Neuquén estará marcado por una jornada mayormente soleada y con altas temperaturas, con condiciones estables que permitirán actividades al aire libre, según los últimos reportes de los organismos meteorológicos oficiales, como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la capital provincial y el área metropolitana del Alto Valle se espera un martes con cielo mayormente despejado durante todo el día, temperaturas cálidas y viento moderado. La máxima rondará los 33°C, mientras que por la noche las marcas descenderán hacia los 17°C o 18°C. Las condiciones atmosféricas serán estables, con baja probabilidad de precipitaciones en la región.

Neuquén Río Calor Clima (6)

Al norte de la provincia, el ambiente también será caluroso y seco, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían superar los 30°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde. No se esperan lluvias significativas, favoreciendo un día de sol radiante.

En la zona centro de la provincia la jornada mostrará condiciones similares: predominio del sol y máximas cercanas a los 30°C. El viento será moderado a débil durante la mañana, intensificándose levemente por la tarde. Por la noche, las temperaturas bajarán considerablemente, alcanzando valores próximos a los 15°C.