Pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en Neuquén
El 13 de enero llega con la continuidad de las altas temperaturas a toda la provincia, con condiciones estables.
Este martes 13 de enero, el clima en gran parte de la provincia de Neuquén estará marcado por una jornada mayormente soleada y con altas temperaturas, con condiciones estables que permitirán actividades al aire libre, según los últimos reportes de los organismos meteorológicos oficiales, como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la capital provincial y el área metropolitana del Alto Valle se espera un martes con cielo mayormente despejado durante todo el día, temperaturas cálidas y viento moderado. La máxima rondará los 33°C, mientras que por la noche las marcas descenderán hacia los 17°C o 18°C. Las condiciones atmosféricas serán estables, con baja probabilidad de precipitaciones en la región.
Qué dice el pronóstico para el resto de la provincia
Alto Neuquén
Al norte de la provincia, el ambiente también será caluroso y seco, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían superar los 30°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde. No se esperan lluvias significativas, favoreciendo un día de sol radiante.
Zona centro y petroleras
En la zona centro de la provincia la jornada mostrará condiciones similares: predominio del sol y máximas cercanas a los 30°C. El viento será moderado a débil durante la mañana, intensificándose levemente por la tarde. Por la noche, las temperaturas bajarán considerablemente, alcanzando valores próximos a los 15°C.
En el área petrolera, en tanto, las condiciones climáticas permanecerán estables y soleadas. Se prevé que las temperaturas lleguen también a alrededor de 30°C, con bajas probabilidades de lluvia y vientos moderados durante la tarde. Estas condiciones se mantienen acorde al patrón típico de verano ya observado en días recientes.
Región de lagos y cordillera
En la región de los lagos y sectores precordilleranos, el martes también estará marcado por cielo mayormente despejado o con nubosidad ligera, con máximas más moderadas que en el resto de la provincia, oscilando entre 24°C y 26°C. El viento soplará con intensidad variable, especialmente en zonas serranas, pero sin expectativas de lluvia durante la mayor parte de la jornada.
