Pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en Neuquén

El 13 de enero llega con la continuidad de las altas temperaturas a toda la provincia, con condiciones estables.

Este martes 13 de enero, el clima en gran parte de la provincia de Neuquén estará marcado por una jornada mayormente soleada y con altas temperaturas , con condiciones estables que permitirán actividades al aire libre, según los últimos reportes de los organismos meteorológicos oficiales, como la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

En la capital provincial y el área metropolitana del Alto Valle se espera un martes con cielo mayormente despejado durante todo el día , temperaturas cálidas y viento moderado. La máxima rondará los 33°C , mientras que por la noche las marcas descenderán hacia los 17°C o 18°C . Las condiciones atmosféricas serán estables, con baja probabilidad de precipitaciones en la región.

Al norte de la provincia, el ambiente también será caluroso y seco, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían superar los 30°C. El viento será leve a moderado, con ráfagas que podrían intensificarse durante la tarde. No se esperan lluvias significativas, favoreciendo un día de sol radiante.

Zona centro y petroleras

En la zona centro de la provincia la jornada mostrará condiciones similares: predominio del sol y máximas cercanas a los 30°C. El viento será moderado a débil durante la mañana, intensificándose levemente por la tarde. Por la noche, las temperaturas bajarán considerablemente, alcanzando valores próximos a los 15°C.

A-mariano-moreno-pileta.jpg La pileta municipal de Mariano Moreno.

En el área petrolera, en tanto, las condiciones climáticas permanecerán estables y soleadas. Se prevé que las temperaturas lleguen también a alrededor de 30°C, con bajas probabilidades de lluvia y vientos moderados durante la tarde. Estas condiciones se mantienen acorde al patrón típico de verano ya observado en días recientes.

Región de lagos y cordillera

En la región de los lagos y sectores precordilleranos, el martes también estará marcado por cielo mayormente despejado o con nubosidad ligera, con máximas más moderadas que en el resto de la provincia, oscilando entre 24°C y 26°C. El viento soplará con intensidad variable, especialmente en zonas serranas, pero sin expectativas de lluvia durante la mayor parte de la jornada.