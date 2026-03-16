Telekino: los números ganadores del sorteo 2419 de este domingo 15 de marzo

Con un pozo millonario en juego, la modalidad principal buscó a su nuevo ganador de 15 aciertos.

Se realizó el sorteo 2419 del Telekino correspondiente a este domingo 15 de marzo de 2026. Con un pozo millonario en juego, la modalidad principal buscó a su nuevo ganador de 15 aciertos.

Por otro lado, que el "Rekino" y los premios con el número de cartón completaron la jornada de juegos de azar.

A continuación, el detalle de los resultados y los premios entregados:

Números ganadores del Telekino

La combinación de las 15 bolillas sorteadas para el premio mayor fue la siguiente:

15 - 21 - 19 - 04 - 01 - 08 - 24 - 12 - 16 - 02 - 09 - 13 - 06 - 05 - 07

15 aciertos: Vacante (Pozo de más de $366 millones ).

14 aciertos: 23 ganadores (Cobran $448.784 cada uno).

13 aciertos: 751 ganadores (Cobran $41.487 cada uno).

12 aciertos: 8.411 ganadores (Cobran $12.703 cada uno).

Telekino (2)

Resultados del Rekino

En la modalidad Rekino, los números sorteados fueron:

09 - 15 - 03 - 22 - 16 - 17 - 04 - 11 - 01 - 24 - 18 - 19 - 08 - 06 - 25

Ganadores: Hubo 22 personas que lograron los aciertos necesarios y se llevan $173.771 cada una.

De qué se trata el Telekino

El Telekino es un juego de azar de frecuencia semanal que se realiza todos los domingos en Argentina. Cada cartón contiene una combinación de 15 números elegidos al azar de un universo del 1 al 25. El objetivo principal de los apostadores es lograr la coincidencia de la totalidad de estas cifras con las que surgen del bolillero para alzarse con el pozo mayor, el cual se acumula si no hay ganadores.

Además del sorteo principal, el juego incluye modalidades adicionales para ampliar las posibilidades de ganar. Una de las más destacadas es el Rekino, que utiliza los mismos números del cartón pero corresponde a un sorteo independiente. Asimismo, el sistema premia a quienes obtienen puntajes inferiores (como 14, 13 o 12 aciertos) y otorga premios especiales mediante el número de cartón, que suele incluir sumas de dinero, autos o viajes.