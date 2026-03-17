Tiroteo fatal: una jubilada militante de La Libertad Avanza murió luego de recibir un tiro por la espalda

Ocurrió este domingo por la noche. La víctima tenía 73 años, fue trasladada de urgencia al hospital, pero falleció minutos después.

Una medianoche trágica terminó con una mujer de 73 años asesinada en medio de un violento tiroteo ocurrido en la localidad bonaerense de Lanús Oeste . La víctima recibió un disparo en la espalda mientras se encontraba dentro de su vivienda y murió poco después en el hospital.

El hecho se registró este domingo , en la intersección de Ucrania y San Vladimiro, a pocos metros de la Plaza San José Obrero, en el barrio de Villa Diamante. Según la información recabada, un grupo de jóvenes motociclistas se encontraba reunido, situación que generó molestias entre los vecinos por los ruidos.

La tensión escaló cuando algunos de los residentes del sector salieron a increpar al conjunto. En ese contexto, se desató un enfrentamiento que rápidamente derivó en un intercambio de disparos.

De acuerdo con la investigación, al menos uno de los delincuentes comenzó a disparar contra una vivienda, desde cuyo interior también respondieron con tiros. En medio de ese cruce armado, la víctima identificada como Blanca Alba Fuenzalida, que se encontraba dentro del domicilio, fue alcanzada por un balazo en la espalda.

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Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital Evita. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la jubilada falleció minutos después de ingresar al centro de salud.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien ordenó las primeras medidas para identificar a los responsables del hecho. En paralelo, la Policía desplegó operativos en la zona y analiza testimonios y registros para avanzar en la investigación.

El crimen generó una fuerte conmoción en el barrio y reavivó la preocupación por los hechos de violencia armada en zonas urbanas. Vecinos manifestaron su inquietud por la reiteración de este tipo de episodios, especialmente durante la noche.

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Una querida militante

La víctima era una militante activa en el espacio La Libertad Avanza en Lanús. Desde el partido la despidieron con mensajes cargados de emoción, donde destacaron su compromiso social, su calidez humana y su permanente predisposición para colaborar con la comunidad.

“Fue una mujer que se destacó por su alegría y su compromiso”, expresaron en redes sociales. “Fue una mujer que se destacó por su alegría y su compromiso”, expresaron en redes sociales.

También recordaron que había sido una de las primeras en sumarse al espacio en el sector de Santa María, donde dejó una huella entre quienes compartieron actividades con ella.

El caso continúa en investigación y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas para dar con los autores del ataque.