Pampita debutó en Telefe pero no pudo mantener el rating

En la previa, y pensado en derrotar al modelo y conductor Iván de Pineda y su Pasapalabra (El Trece), la ex de Benjamín Vicuña aprovechó su primer envío para tener un mano a mano con Juan “Pico” Mónaco, con el que buscó cautivar a los televidentes.

De esta forma, durante la entrevista, Pampita y Pico hablaron de Osvaldo, el supuesto detonante de su separación durante el verano, y además la producción puso un video de las pequeñas sobrinas del ex tenista que provocó sus lágrimas. “Es la primera vez que me hacen un video... El tenis me dio muchísimo, pero hay muchísimas cosas que en un principio un deporte de alto rendimiento te saca: tiempo con tu familia, la adolescencia, la infancia con todos tus amigos”, comentó el también conductor, notablemente conmovido.