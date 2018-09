Pampita enfrentó a la prensa y la culpó por su renuncia

No bien estuvo frente a los medios, Carolina Ardohain aclaró de entrada: “Hoy hablamos. Esperemos mantener esta relación durante un tiempo. Va a depender de ustedes”. Luego sin medias tintas y algo enfurecida comenzó con su fuerte descargo: “Me hicieron mucho daño, malicia, mentira, inventos, mala onda con respecto a mi trabajo, a mi desempeño profesional, no me apoyaron en nada. Me mataron en todos los programas”, fueron las primera palabras de Pampita .

Retrucò. “¿7,8 te parece falta de rating? Teníamos muy buen rating”, fue el descargo de la conductora ante un periodista.

La ahora novia de Polito Pieres continuó haciendo su fuerte descargo y agregó: “Se fijaron en mi rating todos los días, habiendo tantos programas que veo hoy con tan poco rating, estaban ensañados, obsesionados. Pareciera que uno no puede tener una primera oportunidad sin estar en el escrutinio”.