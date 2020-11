Papá de Solange: "Hay dos Argentinas, Maradona existe y nosotros no"

Miles de personas despidieron este jueves en Casa Rosada al astro del fútbol mundial Diego Maradona , y esa imagen desde la televisión impactó directamente sobre el corazón de Pablo Musse, el papá de Solange, la joven que falleció en agosto pasado en Córdoba sin su último abrazo , ya que no le permitieron el paso a esa provincia por las restricciones del coronavirus .

Musse relató a LM Neuquén su indignación, al igual que la del resto de su familia, quienes aún no se sobreponen de la pérdida de la joven. "Yo creo que lo del Diego no tiene nada que ver con todo esto, fue un circo que armó el Gobierno", dijo.

"Populismo barato, era imposible que pasen a despedirlo un millón de personas sin que no hubiera disturbios, no les importó nada, como no les importan los 37 mil muertos por Covid", expresó el hombre, aún impactado por la “desigualdad” que quedó al descubierto.

maradona-despedida-24.jpg Télam

El padre de Solange consideró que las miles de muertes que hubo este año en el país “no existen para el Gobierno”, “no están en ningún registro” y dijo que para todos ellos “no hay homenajes”.

"Creo que es una falta de respeto total para todos nosotros y que los derechos humanos no existen", aseguró el hombre que vive en Plottier y que en agosto pasado no pudo ingresar a la provincia de Córdoba junto a su cuñada para despedir a su hija que se encontraba con un cáncer terminal.

En ese viaje en auto desde Plottier hasta Córdoba el papá de Solange viajó con su cuñada quien es discapacitada motriz y a quien no le permitieron ni ingresar a un baño, sino que tuvo que hacer sus necesidades en el campo bajo la custodia policial.

Musse recordó que además de su caso fueron muchos los que durante este año de pandemia no pudieron despedirse de sus seres queridos y los llamó “aberraciones” que cometió el Estado.

“Nos avasallaron todos nuestros derechos, nos denigraron, nos humillaron. Hicimos todo lo nos impusieron, uso de barbijo, distanciamiento, encierro y ellos se cagaron de risa de nosotros. Un millón de personas despidieron a Maradona, y hay otros casos también de velorios de gente importante con más de 200 personas”, afirmó el hombre, quien además consideró: “Hay dos Argentinas, la Argentina que ellos hacen y la real que es la que vivimos nosotros”.

El papá de Solange no ocultó su enojo ante esta situación e insistió en que le “quitaron” todas las libertades y “nadie” le pidió disculpas por nada. "Hasta el último suspiro tengo mis derechos", había dicho Solange antes de partir, frase que para su papá los políticos "no le dieron importancia".

Homenaje a Solange.

Además, recordó que el presidente Alberto Fernández había dicho que desconocía su caso y consideró “lamentable” sus declaraciones ya que la situación de sufrimiento que padeció su familia fue noticia en todo el país.

“Tenés que llamarte Maradona, ser portador de apellido para que alguien diga qué pasó acá o que salgan los derechos humanos”, expresó.

Con respecto a la situación en Neuquén, Musse manifestó que todos los neuquinos cumplieron las salidas por DNI, la cuarentena por lo que se preguntó cómo el gobernador Omar Gutiérrez va a decir ahora que el domingo solo se puede circular hasta las 15, después de que todos vieron por televisión el aglomeramiento de personas sin barbijo en Buenos Aires.

“Todos usamos barbijos, nos cuidamos, pero ellos qué hacen por nosotros, no tenés derecho a despedir a nuestros familiares, yo todavía estoy esperando las condolencias del gobernador Gutiérrez”, expresó el papá de Solange.

Musse dijo además que están “destrozados” y que en vez de calmar el dolor es como que lo reviven y más bronca tienen. “Hablan del distanciamiento, de cuidarnos hasta que venga la vacuna, y ayer ¿Qué pasó? ¿No existía el covid, no existió nada?”, concluyó.