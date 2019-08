Papelón: el ida y vuelta entre el EPAS y la Muni por una "conexión clandestina"

EPAS NEUQUÉN on Twitter No hay descarga clandestina: Provincia, Defensoría y Municipalidad inspeccionaron el canal Leguizamón tras la denuncia de una funcionaria del Municipio que acusó al EPAS por “descarga clandestina” de líq. cloacales, y constataron que no existe tal vertido https://t.co/1rRSvE9fNK — EPAS NEUQUÉN (@epasprensa) August 27, 2019

De esta forma, de comprobarse que la responsabilidad no pertenece al EPAS, desde el organismo le pedirán a la Muni que se haga cargo de la reparación para evitar filtraciones.

Con esto, la subsecretaria de Medioambiente de la Municipalidad, Silvia Gutiérrez, salió al cruce de Esteban Rodríguez en LU5 AM600. “Ingresamos al canal Leguizamón con el gerente general del EPAS. Ahí pudieron ver que había una descarga que se introducía en el canal Leguizamón, que provenía de una colectora que atraviesa por ese lugar, sobre calle Lanín. Estuvimos los dos ahí adentro. No se qué es ese líquido verdoso que ellos ven.”, arrancó la funcionaria municipal y siguió un tanto enojada: “Ellos no vieron que viene una ’mancha verdosa’ que no tiene la misma dirección de flujo que trae el canal, es una dirección trasversal”.

Gutiérrez aclaró que desde el lugar en el que hicieron la revisión no se podía ver con precisión el lugar donde se está produciendo la pérdida, por lo que próximamente tendrán que romper el pavimento. “Es cierto que desde adentro del canal Leguizamón no se puede ver dónde está la problemática, donde está el caño que está produciendo la perdida, de dónde sale este ‘líquido verdoso’, al que no quieren llamar ‘líquido cloacal’, ciertamente hay que romper el pavimento… cuando el EPAS lo determine”, explicó.

