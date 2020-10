Papelón: suspenden a periodista de CNN por masturbarse en una charla por Zoom

Por su parte, el New Yorker emitió un comunicado en el que confirmó la suspensión temporal del periodista mientras “se investiga el asunto”. Según AP, el magazine rechazó hacer más comentarios.

En tanto que la cadena CNN también dijo que el analista sería apartado temporalmente de su trabajo por el grosero error. “Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal, que le hemos concedido”, rezaba el comunicado.

Toobin es un periodista experto en legal, tiene 60 años y trabaja para el New Yorker desde hace más de 20 años y fichó por la CNN en el 2002. A lo largo de su carrera profesional ha escrito varios libros, el más reciente ‘True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump’, publicado en agosto.