Para Dujovne, la inflación anual será menor al 20%

"La inflación va a ser de menos del 20%. Es un impuesto para los más pobres y el Gobierno la reconoce. La de abril fue de 2,6%, más que lo que daban las privadas, y no la escondemos bajo la alfombra", sostuvo.

En declaraciones televisivas, Dujovne justificó las políticas oficiales "para bajar el déficit fiscal y evitar generar inflación".

"Si el Gobierno no hacía lo que hizo en 2016, la recesión no hubiera sido de 2%, sino de 8%. Había que subir las tarifas, si no, no va a bajar el déficit fiscal, lo que lleva a emitir y a generar inflación", enfatizó.

No obstante, reconoció que "la gente no la pasa bien". "Lo sabemos. Pero habiendo salido del cepo y habiéndoles pagado a los holdouts, tuvimos un récord de transferencias sociales", aclaró.

"El primer semestre del año pasado se perdieron 100 mil empleos. Desde julio empezó a mejorar de a poco la situación y en marzo ya registramos creación de empleo. Es un proceso lento; para construir prosperidad de verdad necesitamos tener paciencia", evaluó el funcionario.

Por último, hizo referencia a la cotización del dólar: "Nos tenemos que sacar la palabra devaluación del vocabulario. Hoy el Banco Central maneja un tipo de cambio flotante", señaló.