En conferencia de prensa, el funcionario provincial indicó que "esta situación ya superó el conflicto gremial sino que son actos de vandalismo". Y puntualizó que "quieren quedar como victimas en la sociedad pero son vándalos, irracionales e inadaptados".

Pereyra dijo que el accionar policial en CAM "fueron para resguardar y preservar el patrimonio de Neuquén" y además "para evitar el acceso de los violentos y fascinerosos".

E insistió que se trató "de un acto premeditado" ya que "se trasladaron en vehículos hacia el Centro de Administración Ministerial (CAM) y con escudos preparados para el enfrentamiento".

CAM enfrentamiento ate policias-02.JPG

El funcionario provincial dijo que "en el marco de las condiciones de hoy no hay diálogo posible". Y agregó que "antes de los hechos en CAM la Justicia había enviado una citación para mediar en el conflicto, de la que hicieron caso omiso".

"Nosotros no queremos agravar la situación de conflicto y violencia, no queremos echarle nafta al fuego", recalcó el subsecretario de Seguridad, al justificar porque no se han registrado detenciones después de tres jornadas intensos, en los que se repitieron los incidentes protagonizados por el gremio de estatales.

LEÉ MÁS

Vecinos y comerciantes resignados: "Hasta que no pase Navidad no cambiamos los vidrios"

Bongiovanni: "La sociedad está cansada de la violencia de ATE"