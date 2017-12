"No vendemos prácticamente nada. Se deja menos mercadería porque no pasa nadie y los empleados de la Gobernación no vienen a comprar", se lamentó a LM Neuquén Milén, empleada de una despensa ubicada frente a la sede gubernamental de la Provincia.

Como si se tratara de un atardecer en un barrio cualquiera, a los comerciantes de la calle Belgrano, entre La Rioja y Santiago del Estero, se los puede ver a media mañana en la vereda con la mirada atenta por lo que pueda llegar a suceder. Es que durante el miércoles y jueves tuvieron que cerrar abruptamente sus comercios entre las pedradas, los gases lacrimógenos y las balas de goma.

Sentada en la zapatería que está a metros de la esquina de Rioja y Belgrano, Ruth admitió que los últimos dos días tuvo que cerrar a media mañana y reabrir recién por la tarde. "Con la reja no me rompieron los vidrios pero por acá no andaba nadie", afirmó la zapatera.

Casi todos coincidieron en la merma en las ventas al tiempo que se lamentaron que los alquileres no bajan de los 15 mil pesos.

En estos días les cambió la rutina a los propietarios, ya no saben dónde dejar el auto

Los desmanes son más visibles en la cuadra de La Rioja entre Belgrano y Elordi. No hay prácticamente una vivienda o local que no haya sido afectada. A un minimercado le rompieron de un piedrazo el enorme vidrio que quedó bajo un cartel. En el local contiguo también sufrieron los embates de las balas y las piedras en la puerta. En un local donde se dan clases de yoga, directamente lo cubrieron de cartones.

"Acá rompieron un vidrio del acceso al edificio. Los que viven son personas mayores y estaban desesperadas ayer (por el jueves). Tuvieron que esperar una hora y media en el recibidor para poder salir. Encima a tres de los que viven acá les rompieron el auto que tenían estacionado en la puerta", relató Dardo, apoyado en el umbral del edificio donde trabaja como portero.

"En estos días les cambió la rutina a los propietarios, ya no saben dónde dejar el auto", agregó Dardo.

En la vereda de enfrente, en la mutual de AMEJUN, la situación es similar. Con la diferencia que en vez de uno, les rompieron más de 21 vidrios.

Alejandra, desde su local de la esquina de Roca y La Rioja, coincidió con que las ventas bajaron considerablemente. "A mí me salva que hay mucha gente de paso que hace trámites cerca pero las regalerías de al lado, la verdad están más complicadas porque la gente evita andar por acá", señaló. Al tiempo que admitió que un piedrazo le rompió uno de los vidrios del frente. "No lo voy a cambiar ahora, lo haré después de Navidad, esto no se sabe cuándo termina", reflexionó.

"Vienen menos nenes"

La directora del jardín maternal Castillitos de Papel, Cristina Gumbau, se mostró preocupada ante los hechos de violencia que se vienen dando a metros de donde asisten 120 niños, que van desde los cuatro meses a cuatro años.

"Los papás están muy asustados, tienen miedo y nosotros estamos preocupados. A pesar que se está organizando el cierre del año, los nenes vienen menos y es entendible", señaló la directora.

Dijo que si bien tomaron los recaudos de que los niños están en aulas alejadas de la calle, entienden el temor de los papás que muchas veces tampoco pueden estacionar a varias cuadras de distancia.

