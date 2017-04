Para el Patón Bauza fueron "ocho meses muy buenos"

“En cuanto al trabajo, tratamos de hacerlo de la mejor manera que podíamos, con algunos inconvenientes al principio. Y no me quiero olvidar de los jugadores, les quiero agradecer a ellos por lo vivido y son los mayores responsables de la posibilidades que tiene Argentina de clasificar”, aseveró. Asimismo, Bauza añadió: “Muchos no valoran el sacrificio que algunos jugadores hacen por estar en la Selección. Están dando todo por la Selección y no tengo dudas de que Argentina va a clasificar al Mundial”.

Finalmente, manifestó que fue muy franca la charla con el Chiqui Tapia, y sobre Tinelli expresó: “Marcelo siempre estuvo cerca mío y ayudó en este proceso que fue corto”.

Maxi contra Icardi

Maxi López se sacó una foto con Messi y Masche que generó polémica y ayer aclaró: “Todo el quilombo fue armado por mi ex mujer. ¿Maradona dice que los traidores no pueden estar en la Selección? Para mí lo que dice Diego es palabra santa”.