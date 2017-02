Para Gaido, un 40 por ciento de aumento "no tiene fundamento y no es razonable"

El ministro de Gobierno y Justicia, Mariano Gaido señaló esta mañana que el gobierno provincial trabaja en una propuesta salarial para los gremios que representan a los trabajadores del Estado. Aseguró que una suba del 40 por ciento "no es razonable" y que descontarán los días de paro a quienes no se presenten en sus lugares de trabajo.

“Vamos a presentar una propuesta la semana que viene que va a ser dialogada con todos los sectores gremiales. Una propuesta que sea presupuestariamente posible y que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros, como representantes de los trabajadores del Estado y de los ciudadanos de toda la provincia, no podemos llevar adelante una propuesta que signifique no poder cumplir las obligaciones formales que el Estado tiene diariamente”, expresó.

“Hay que tener tranquilidad, estamos trabajando con el presupuesto sobre la mesa. Nosotros no vamos a presentar una propuesta que inmediatamente sea rechazada. Los gremios solicitaban un aumento del 40 por ciento que no tiene fundamento técnico y no es razonable”, manifestó el titular de la cartera de Gobierno y Justicia.

“La semana que viene se va a presentar una propuesta pero no compartimos en absoluto que ya se disponga un paro de 48 horas. Estamos abiertos al diálogo, vamos a trabajar todo el fin de semana para poder llegar a un acuerdo, estamos realizando reuniones con todos los sectores y más tarde o más temprano vamos a encontrarnos en un acuerdo. Siempre en un marco presupuestario y respetando el poder adquisitivo del trabajador”, dijo Gaido.

El ministro aseguró que “ningún economista prevé una inflación cercana al 40 por ciento. La Provincia no puede sostener un aumento de ese tipo. El gobierno va a defender al trabajador del Estado y a todos los ciudadanos de la provincia”.

Respecto de las medidas de fuerza dispuestas por los gremios, Gaido manifestó que respeta “las decisiones democráticas gremiales pero no las comparto, hay una mesa de diálogo, que tiene resultados concretos. Estamos trabajando con los ministros de Economía e Infraestructura y de Educación para llegar lo antes posible a un acuerdo y encontrarnos con los chicos en la escuela y los trabajadores en su lugar de trabajo”.

Gaido remarcó que “día no trabajado será descontado entendiendo que hay una mesa de diálogo funcionando”.

Precisó que “el año pasado la inflación en Neuquén estuvo en el 37,6 por ciento y tuvimos un segundo semestre con una economía estancada y los recursos provinciales crecieron un 25 por ciento. Los recursos provinciales estuvieron aproximadamente un 10 por ciento por debajo y, aun así, la Provincia garantizó los salarios y el funcionamiento de la provincia”.