Para ir al Correo hace falta mucha paciencia

“Atención, tenemos que respetar las medidas de aislamiento social. No salgas a menos que sea estrictamente necesario”, dice por el altoparlante una camioneta de la Municipalidad que pasa por allí. A pocos metros, en el Correo de la ciudad, unas cuarenta personas esperan en una fila de poco más de una cuadra.

Alejandro ordena la espera y les pide que respeten la distancia preventiva necesaria. “Por favor, sepárense”, dice el hombre, que además, les pide espacio para que el camión del Correo entre por un portón enorme a los depósitos.

La gente está organizada en dos filas, una de unas cuatro personas para los cobros de Anses y otra, la de una cuadra de largo, para envíos particulares.

“Ya no viene tanta gente para los cobros de Anses, pero es increíble la cantidad que viene por envíos particulares”, aseguró Alejandro, que concluyó: “Estamos a full”.

Sin embargo, dentro de la cantidad de personas que hay, toman los recaudos necesarios para afrontar la conglomeración de gente.

“Los dejamos entrar de a 4 o 5, a medida que se van liberando las cajas, imaginate que mucha gente adentro no puede haber”.

Antes de dar entrada, los hombres se aseguran de que los que entren tengan barbijo o tapabocas puesto. Cada vez que los empleados tocan algún paquete, desinfectan sus manos con alcohol en gel.

Compras por internet

Si bien algunas personas no quisieron responder, los que hablaron admitieron estar retirando o devolviendo compras que hicieron por internet.

Un hombre con un barbijo de River Plate espera mientras juega a un juego en el celular, la cola se mueve lento y es mejor tener alguna actividad para enriquecer la espera.

Algunos llevan una hora esperando y no han avanzado más que unos pocos metros. “Vengo a buscar una compra que hizo mi señora por internet”, aseguró.

Sin embargo, también denunciaron tener problemas con respecto a la entrega de sus productos. “Yo pedí unas botas antes de que empiece la pandemia, pero recién me están llegando ahora. Intenté cambiar la modalidad de envío y que me lo envíen a mi casa, pero no hubo caso”, dice una mujer, que hubiera preferido recibir la entrega en su vivienda, pero de igual forma se tuvo que presentan personalmente.

-> Lo usan para las ventas online

No todas las personas van al Correo a retirar cosas, hay quienes realizan sus ventas por internet. “Aprovecho para vender cosas que ya no uso para poder bancar un poco más la situación económica”, dice otra mujer que lleva una aspiradora embalada en bolsas de residuo.

Algunos aprovechan el encierro y compran elementos de computación con los que pasar el aislamiento. Otros compran pesas o aparatos para realizar gimnasia. “No tengo nada para hacer ejercicio y me estoy volviendo loco, así que me compré una colchoneta y unas pesitas”, admite un joven.

Si bien no están del todo de acuerdo con la modalidad de entrega que tiene el correo, aprovechan la situación para tomar aire, pero recuerdan, gracias a la camioneta municipal que se pasea por el centro neuquino, que la cuarentena no terminó y que es necesario seguir respetando el aislamiento social obligatorio.

