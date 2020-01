Los crímenes de la abuela Chela, el pequeño Luciano Fuente y el cabo Nahuelcar, todos en Cutral Co, develan algunos elementos preocupantes. Entre ellos, una escalada de violencia donde la vida parece no valer nada y, después, que en todos los casos los acusados y el condenado son todos jóvenes de entre 18 y 21 años que ya venían vinculados al delito desde que eran menores, por lo que si el Estado hubiese realizado un abordaje temprano, probablemente no habría que lamentar tantas vidas arrasadas.