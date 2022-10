Paro en los hospitales neuquinos: ¿de qué se trata la ley que piden los profesionales?

"En el marco de una enorme cantidad pérdidas de trabajadoras y trabajadores del sistema de salud público neuquino por renuncias y jubilaciones, en toda la provincia tenemos más de 200 cargos sin cubrir. Estamos hablando de odontólogos, nutricionistas, bioquímicos, farmacéuticos, pediatras, cirujanos, terapistas, anestesistas, médicos de todas las especialidades y generalistas. Muchos se van al sistema privado o a otras provincias porque las condiciones laborales no son las adecuadas y por la falta de proyecto del sistema. Esto no tiene que ver solo con la cuestión salarial, más allá de que los sueldos estén desfasados, hace años que no hay una mesa de recomposición", planteó en diálogo con LMNeuquén , Juan Ferrari, secretario general de Siprosapune.

"Actualmente no solo tenemos más de 200 cargos sin cubrir, sino que además hay más de 100 cargos que tendrían que ser cubiertos por especialistas . La mayoría de los casos son de medicina general y están siendo cubiertos por profesionales que no tienen la residencia ni la especialidad ", agregó.

siprosapune.jpg

"Históricamente había un proyecto de salud pública en Neuquén con buenas condiciones laborales, servicios y capacidad de trabajo que se ha ido perdiendo por las malas políticas en salud, entre ellas el convenio colectivo de trabajo que ha traído muchas dificultades. Como una alternativa, para mejorar esta situación, presentamos un proyecto de ley de carrera profesional que el ejecutivo y la Legislatura neuquina - sobre todo el oficialismo- han dejado cajoneado", postuló antes de repasar los puntos más relevantes de la propuesta.

"Esta ley llevaría a fortalecer la dedicación exclusiva, un pilar de nuestro sistema de salud que evita el conflicto de intereses y que los profesionales no tengan que trabajar un ratito a la mañana y luego salir disparados a una clínica o a un consultorio privado", sostuvo Ferrari.

"Fortalece, a su vez, los ingresos por concursos y hace que los concursos sean idóneos. Actualmente, los concursos que se hacen están digitados por ATE", lamentó.

siprosapune 2.jpg

"Esta ley también fortalecería el trabajo asistencial y el trabajo habitual u ordinario con un convenio colectivo que garantice la cobertura de guardias, la prevención y promoción de salud, que están totalmente devastadas. Hoy las guardias están atestadas de gente y es imposible conseguir un turno para seguimiento y controles programados", advirtió, antes de agregar que la iniciativa favorecería -asimismo- "la radicación de trabajadores en distintos lugares de nuestra provincia, reflotando los proyectos de ruralidad y vivienda en localidades pequeñas y alejadas".

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales el proyecto no avanza, Ferrari expresó: "Lo frenan porque el subsecretario de Salud, la ministra de Salud y este gobierno están gobernando para las corporaciones y las empresas de salud. De hecho, hablan de 'integración entre el sistema público y privado', cuando el privado no es un sistema. Son empresas que no funcionan como un sistema, se pisotean entre sí y al sistema público para llevarse más plata. Buscan la rentabilidad, no trabajar en prevención. Eso lo hace la salud pública, que sí funciona como sistema con distintas zonas sanitarias, referencia, derivación de pacientes".

"Este gobierno genera lugares como el Hospital Norpatagónico -que históricamente iba a ser el nuevo Hospital Castro Rendón-, donde se contrata trabajadores por módulo y empresas que lucran con la salud, sin una visión de salud pública como históricamente tuvimos en este provincia", recalcó.

Ferrari remarcó, a su vez, que "Siprosapune reclama por democracia sindical y participación en las discusiones laborales y salariales de Salud, cosa que no pasa hace más de tres años".

"Le pedimos al gobernador, al vicegobernador en campaña, la ministro (Osvaldo) Llancafilo y a la ministra Andrea Peve y al subsescretario Alejandro Gamela que por favor dejen de gobernar para las empresas que lucran con la salud de los neuquinos y gobiernen para favorecer y garantizar el derecho a la salud pública, gratuita, universal, de calidad y equitativa de los neuquinos", subrayó.

Paro en Centenario por “despidos compulsivos”

En paralelo, la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro este miércoles en el sistema de Salud de Centenario en reclamo por “despidos compulsivos”. La medida que afecta al hospital Natalio Bourd y a los Centros de Salud de la localidad.

Un comunicado, firmado por el secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, remarca que el "quite de colaboración, asamblea permanente y paro para el hospital Natalio Bourd y Centros de Salud de Centenario” se debe a los "despidos compulsivos y arbitrarios". Además solicita la realización de concursos para el sector de hemoterapia, mucamos y jefaturas.