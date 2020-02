Parque Industrial: reclaman que se abran inscripciones para sala de 3

“Estamos muy preocupados porque el Jardín 17 tiene lugar para inscribir a niños y niñas sala de 3 del radio escolar. Estábamos a punto de convocar la inscripción el 20 de febrero y nos dicen que no porque no tienen dónde ubicar a los de sala de cuatro años de otros jardines que no se construyeron”, explicó en diálogo con LU5 la directora del Jardín 17, Alejandra Sánchez.