“Como el sector es angosto nos tiramos de cabeza hacia el lado de la barda. La primera bicicleta pasó y antes de que pase la segunda yo me resbalé, es una zona con pendiente. Y la segunda bicicleta me pasa y me golpea el gemelo y siguen”, describió a LM Neuquén la mujer , quien aseguró que inmediatamente su pierna empezó a sangrar y “no había forma de frenar la hemorragia”.

Tampoco podía frenar los gritos de dolor por el gran tajo que tenía en uno de sus gemelos. Como pudo, su pareja le hizo un torniquete con una media y luego pasó una tercera bicicleta manejada por un joven que "no atinó a hacer nada".

Deportista atropellada por una bicicleta. La pierna de la mujer que sufrió el accidente.

“Eran tres chicos de entre 18 a 20 años. Los primeros dos se fueron y no volvieron nunca, al que se quedó paralizado le dije que llamara a la ambulancia pero no atinó a hacer nada, así que yo misma llamé al 107”, relató Videla, quien luego caminó como pudo hasta la Plaza de las Banderas para que la viera la ambulancia y la pudieran socorrer.

Luego la deportista fue derivada al Policlínico de Neuquén donde le hicieron 10 puntos en su pierna, que días atrás se infectó.

Videla sigue con muchos dolores, sin poder trabajar y con mucha bronca. “Los ciclistas venían a mucha velocidad, la verdad que da bronca que no hayan parado para ayudarme, sabían que me habían chocado, escucharon mis gritos y siguieron. Y esto no es la primera vez que pasa”; afirmó.

“Agradezco que no veníamos escuchando música y que veníamos atentos y alcanzamos a escuchar el ruido de las bicicletas que venían derrapando porque si nos chocaban de frente hubiera sido mucho más grave”, manifestó.

Ante esta situación la mujer reclamó ante autoridades municipales que realicen un ordenamiento de los sectores y definan por dónde se puede circular caminando y por dónde en bicicleta para evitar que haya más accidentes.

"Es mucha la gente que concurre a ese lugar y hay muchos chicos que hacen carreras y lo usan para entrenar. No estoy en desacuerdo con eso, yo también salgo en bici pero debería estar señalizado para que no ocurran accidentes”, afirmó la mujer, quien dijo que ella se hará cargo de no poder trabajar y de pagar los estudios que debe hacerse pero insistió en que la “Municipalidad organice el sector”.