Parque Norte: nadie sabe cuántas hectáreas tiene

NEUQUÉN

Pasaron casi 16 años desde que el Concejo Deliberante decidió reconocer al Parque Norte de la ciudad como área protegida. Desde entonces, las dudas sobre los límites geográficos fueron en aumento y, aunque no hay un estudio catastral que así lo confirme, la Municipalidad estima que se trata de unas 43 hectáreas.

En 2016, los concejales del MPN insistieron en la promulgación de la ordenanza 13.459 que establecía, entre otros puntos, la necesidad de mensurar las tierras del parque. Como alarma, los ediles remarcaron que el avance del movimiento humano en la zona va en aumento, potenciando el impacto y el deterioro del área natural, actividades que no pueden ser reguladas hasta tanto no se sepa qué está protegido y que no lo está.

El autor del proyecto, el concejal emepenista Abel Di Luca, presentó esta semana un pedido de informe, instando a la Municipalidad a declarar en qué estado está el proceso de mensura. Según lo establece la ordenanza, el plazo para comenzar estas tareas era de 90 días, tiempo que llegó a su límite a principios de noviembre.

“Se ha ido avanzando demasiado sobre el parque y necesitamos poner un límite”, sostuvo el edil. Además, puso el acento en el proyecto del Ejecutivo municipal que propone ampliar el recorrido de la Avenida Argentina para unir los ríos Neuquén y Limay. “Queremos saber en qué medida va a impactar la nueva avenida en el área natural”, enfatizó.

Por su parte, la titular de la Subsecretaría de Medio Ambiente, Silvia Gutiérrez, se mostró sorprendida ante el pedido de informe y remarcó que la ordenanza nunca fue específica respecto de los límites del área protegida. Sin embargo, destacó que es un tema que preocupa a la repartición que dirige y que será la encargada del cumplimiento del edicto.

Según la funcionaria, la Municipalidad tiene identificado un polígono de unas 43 hectáreas que conforman el sector natural protegido de Parque Norte.

Amparo

Pericia ambiental por la pista de motos

El 7 de marzo la Justicia propuso hacer una pericia ambiental en el parque Regional Bardas Norte, a raíz del amparo presentado en diciembre pasado por la Defensoría del Pueblo por ampliación del predio original destinado a actividades de motocross.

En la audiencia de conciliación la jueza Paula Stanislavsky, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 1, las partes acordaron hacer el estudio para lo cual definirán detalles en una nueva audiencia el próximo viernes. Al efecto, se evaluará hacer la pericia con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).