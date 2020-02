Parricidio de Zapala: la defensa cuestiona el rol del Estado y el accionar policial

“Después de lo que pasó en Las Ovejas (doble femicidio de Karina y Valentina Apablaza), la Policía tendría que ponerse las pilas y no subestimar las situaciones. Vamos a cuestionar el procedimiento policial de por qué no intervino”, explicó el abogado de los hermanos Jara y reafirmó que la madre denunció a los efectivos por no actuar (ver recuadro).

Los mismos están acusados como coautores de homicidio agravado por el vínculo y cumplen prisión domiciliaria en la casa de una amiga, alejados del barrio Zona II, donde ocurrió el macabro crimen en el que mataron a golpes y puñaladas a su padre Orlando Jara. Luego, Fernando lo decapitó y se sacó una selfie.

“No tienen prohibición de comunicación, pero el acceso a la casa es restringido”, indicó el abogado en referencia a que solo su madre Hilda, sus hermanos Diego y Giuliana y su tío Belarmino, hermano de Orlando, tienen permitido ingresar a la casa donde están detenidos.

En cuanto a las entrevistas que tuvieron con los hermanos, Lucero sostuvo que fueron breves y que no han podido indagar demasiado acerca del crimen. “Los hemos visto bastante mal y vamos a trabajar de a poco. Incluso hay uno de ellos (Matías) que casi no come, ni siquiera quería tomar un té”, contó Lucero, quien adelantó que solicitaron que se realice una pericia psiquiátrica y psicológica con el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

La madre se cansó

El abogado defensor, quien asumió la defensa formal el pasado viernes 31 de enero, confió que, de las entrevistas mantenidas hasta el momento, notaron que Hilda Acuña, la madre de los acusados, había acudido varias veces a los organismos estatales en busca de repuestas. Sin embargo, en un momento "se cansó".

La propia Hilda había detallado a LM Neuquén que lo denunció en reiteradas oportunidades y que los chicos, antes del crimen, también. "Una vez nos quiso prender fuego la casa, trajo un bidón de nafta. Se lo llevaron, lo tuvieron unas horas y lo largaron", confió la madre de los acusados a este diario.

