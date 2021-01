“Una palabra que define este año es aprendizaje. Todo fue aprendizaje puro, no hicimos más que reinventarnos y adecuarnos cada día”, describió a LM Neuquén la médica sobre lo que le representó la pandemia del coronavirus .

El 2020 para esta doctora y todos los profesionales de salud fue un año de mucha incertidumbre, pero lejos de quedarse de brazos cruzados, esa duda fue el motor para ir tomando los cambios necesarios y luchar contra el coronavirus.

“Aprendimos muchas cosas nuevas en muy poco tiempo en el hospital, pasamos de la incertidumbre de no conocer el virus a atender un número increíble de pacientes”, relató Jasin, quien comentó que actualmente se preparan para la “segunda ola” y no dejan de pensar en que lo que vivieron en septiembre pasado puede repetirse en el 2021.

La jefa de Servicios Médicos del Hospital de Plottier contó que fueron muchos los familiares, familiares de amigos, de compañeros de trabajo y vecinos a quienes le tocó atender contagiados de coronavirus.

Amina Jasin, médica del Hospital de Plottier.

“Me tocó atender a muchos familiares de colegas con finales que no fueron los esperados y la verdad que pesa bastante. Es muy duro. En realidad es lo que yo elegí, trabajar en la ciudad donde vivo hace 20 años, pero fue difícil”, confesó la médica de Plottier.

Durante estos meses atendió a sus vecinos, a su familia, amigos. También hizo el seguimiento telefónico de muchos de ellos. “Fueron muy fuertes los primeros días cuando empezaron a llegar los resultados de positivos de coronavirus y ver nombres de conocidos y amigos. Fue fuerte al principio, aunque también tranquilizador ver que uno puede estar ayudando desde el lugar del sistema de salud”, compartió la doctora.

“Ayer estuve de guardia nos tocó recibir a un señor que estuvo 40 días internado en Neuquén y ayer volvió a nuestro hospital y eso da mucha satisfacción”, comentó.

En carne propia

Jasin sintió el coronavirus en carne propia en octubre, cuando confirmó que se había contagiado. Ya parecía que aflojaba la pandemia y cree que se contagió mientras entubada a una paciente. Si bien tuvo todos los cuidados, reconoció que ese es un momento de mucha exposición, por lo que días después empezó a sentir los síntomas.

“La pasé bastante bien, no tuve síntomas graves, creo que más allá del miedo, me daba mucha carga saber que mis compañeros quedaron con uno menos de guardia. Son 14 días que uno no está en el hospital y sabes que el resto sigue laburando a full”, compartió la médica.

En su familia ninguno se contagió. La doctora vive con su marido y sus dos pequeños hijos, que tienen muy en claro que cuando mamá llega tienen que esperar hasta que se cambie la ropa y se bañe para abrazarla.

“Mi hija empieza a los gritos cuando llego del hospital, pero no me abraza, aprenden a convivir con esto mejor que nosotros”, concluyó.