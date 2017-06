Pasó 17 años preso porque el ladrón era igualito a él

Estados unidos-. Tras pasar 17 años en la cárcel por un robo que siempre negó haber cometido, el estadounidense Richard Anthony Jones fue puesto en libertad después de que se encontrara a su doble. Es que los dos hombres se parecen tanto que testigos dijeron que no podían diferenciarlos. Ante esta nueva evidencia, el juez de distrito Kevin Moriarty, del condado de Johnson, en Kansas, ordenó la liberación de Jones, aunque no llegó a acusar al otro individuo, quien también negó haber cometido el robo. Según el magistrado, el jurado no habría condenado a Jones si hubiera contado con la nueva evidencia.