Esa condición que urgió la derivación al hospital de Cipolletti, ya que Oro no tiene internado. Fue entonces que Rodríguez Lastra empezó a pedir el estudio psiquiátrico y el mismo en Oro no se pudo realizar ya que el nosocomio no contaba con dicha especialidad.

Mientras puertas adentro se sucedían los testimonios, la primera declaración fue del propio acusado que repitió que tomó la decisión para "no agravar la salud" de la víctima, afuera los grupos provida coparon la escena con diferentes carteles rechazando el aborto. incluso instalaron hasta un altar, donde se observaba una Biblia y la imagen de la Virgen.

Los grupos pro aborto y femenistas, por su parte, decidieron no realizar manifestaciones para evitar tensión y que el juicio se suspendiera por falta de seguridad.

Testimonios cargados de dolor

Luego del testimonio del acusado, fue el turno de la víctima, cuya declaración se recibió a puertas cerradas. La joven contó que fue violada por un familiar además de ratificar qué reclamo la interrupción de su embarazo en numerosas oportunidades.

La hermana y la madre de la joven, que declararon ante el tribunal, siguieron la misma línea testimonial y contaron las angustias padecidas por la víctima.

El debate, que continuará con testimonios durante el martes y el miércoles, generó interés en todo el país e incluso en las redes sociales fue tendencia durante parte de la jornada de este lunes.

