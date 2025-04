Adiós a una gloria del boxeo de la Patagonia: el Mono Juárez murió a los 68 años

La noticia del fallecimiento de Antonio René Juárez , popularmente conocido como el Mono , conmocionó este viernes al ambiente boxístico nacional. Con una extensa trayectoria sobre el ring, el púgil nacido en Córdoba que eligió Esquel para vivir , se convirtió en un simbolo de ese deporte no sólo por una prolongada y prolífica carrera en los rings, sino también por su rol posterior como formador de talentos.

A lo largo de su carrera, Juárez enfrentó a grandes nombres del boxeo nacional, como Julio César Vázquez, quien posteriormente sería campeón mundial y Mario Matthysse, con quien peleó cuatro veces y tuvo una rivalidad especial.

Mono Jimenez OK.jpg Además de medirse con un joven Roña Castro, el Mono Jiménez también peleó con el Zurdo Vázquez.

También se midió en tres oportunidades con Juan "Brujo" Cabral y dos ante Héctor "Yeyé" Hernández. Al ídolo comodorense Celestino "Ratín" Pacheco y al platense Hugo "Popeye Luero" también los enfentó dos veces. Otro de sus rivales fue Miguel "Puma" Arroyo.

En 1986 tuvo un paso importante en su carrera, cuando intentó coronarse campeón argentino de los medio medianos y perdió por puntos.

La despedida de los rings, contra el Roña en la Patagonia

Su último combate profesional fue el 24 de septiembre de 1987 en la discoteca Quasar de Comodoro Rivadavia, donde se enfrentó a un por entonces ascendente Jorge "Roña" Castro.

Sobre esta pelea, el propio Juárez recordó alguna vez: "Cuando me fueron a buscar para pelear con el 'Roña' yo ya había dejado de boxear, tenía un gimnasio y enseñaba. Me la ofrecieron un viernes para pelear al viernes siguiente. Mi mujer no quería saber nada, pero había buena paga y al final fuimos".

Más allá del ring, el "Mono" desarrolló una destacada labor social formando jóvenes boxeadores en la región, algo que siempre le fue reconocido y agradecido en Esquel y la región.

Mono Juarez con Carlos Monzón.jpg El Mono Jiménez con Carlos Monzón: su primera pelea profesional fue en 1987 en el Luna Park, donde ganó por puntos.

Pero además, tuvo otras facetas por fuera del ámbito pugilístico, que consolidaron el cariño por un personaje peculiar. Por ejemplo, durante seis años trabajó como portero en la Escuela 713 de Esquel, donde todos lo recuerdan también por eso.

El ex púgil solía expresar con emoción su cariño por la ciudad cordillerana: "Pensar en Esquel es para mí un mimo al corazón", decía quien eligió la Patagonia para ser feliz haciendo lo que amaba, tras conocerla "casi de casualidad" en marzo de 1982, en un viaje con su mujer.

En sus últimos años, el Mono había vuelto a su Morteros natal, donde trabajaba como empleado municipal. Allí vivió hasta este triste viernes, dejando un legado imborrable para el boxeo argentino y especialmente para la comarca andina de Chubut, que lo adoptó y donde su figura trascendió el deporte para convertirse en un querido ídolo popular.